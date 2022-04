VOKA im Zentrum einer ORF-Doku

Werbung

Über den international bekannten und erfolgreichen Künstler VOKA aus Puchberg wurde in internationalen Medien schon oft und viel geschrieben. Jetzt erscheint erstmals auch eine ausführliche Dokumentation über VOKA – und zwar im Sender ORF III - Kultur und Information.

In dem Portrait „VOKA – die Kunst ist schön“ zeigt Regisseur Florian Prögler den Werdegang des Künstlers von der frühen Kindheit im ländlichen Puchberg über die ersten künstlerischen Gehversuche bis hin zu Top-Ergebnissen seiner Werke auf internationalen Kunstauktionen.

Der 57-jährige VOKA, der mit bürgerlichem Namen Rudolf Vogl heißt, wurde schon von seinen Freunden in der Volksschule bei seinem Spitznamen gerufen. Seine Lebenseinstellung sei stets optimistisch und positiv gewesen, sagt VOKA im Interview: „Ich möchte schöne Bilder malen. Ich möchte, dass meine Werke den Menschen gefallen und angenehme Reaktionen auslösen.“ Dass dies in der heutigen zeitgenössischen Kunst aber nicht immer auf Akzeptanz trifft, muss nicht explizit erwähnt werden. Zur Frage „Wie schön darf Kunst sein?“ nehmen in der Doku sowohl Fans als auch Kritiker ausführlich Stellung.

Ausgestrahlt wird die Doku am Samstag, den 30. April, um 9 Uhr auf ORF III.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.