Gemalt und gezeichnet hat Albert Hoffmann (75) schon immer. Seit 1968 lebt der gebürtige Wiener in Gloggnitz. Trotz Schicksalsschlägen – mit elf Jahren verlor er bei einem Unfall seinen rechten Unterarm – und nach einer schweren Krankheit in den 80-ern erfüllte er sich seinen Traum, die Malerei in den Mittelpunkt seines Lebens zu rücken. Zuvor stand die Kunst für ihn an zweiter Stelle...

Nach Abschluss der Hauptschule absolvierte Hoffmann eine Ausbildung zum Kaufmann. „Nach einigen Praxisjahren machte ich mich selbstständig und übte den Beruf des Kaufmannes bis 1987 aus. Ab dann konnte ich mich zur Gänze meiner Malerei widmen“ erinnert sich Hoffmann.

Wunsch entstand, das Wissen weiterzugeben

Es sind vor allem die Aquarellbilder, die Gefühl und Leidenschaft von Albert Hoffmann widerspiegeln. Nach jahrelanger intensiver Beschäftigung mit der Malerei zur Vervollkommnung seiner Techniken, sowie dem Studium einschlägiger Literatur über die alten und neuen Meister seines Faches, entstanden in ihm der Wunsch und das Bedürfnis, sein Wissen weiterzugeben. So begann er 1996 bei den Badener Kunstwochen, an den Volkshochschulen Salzburg, Ternitz und Gerstetten (Deutschland) zu unterrichten und gründete im Schloss Gloggnitz eine Malschule. Abseits dessen hob er im Jahr 2004 den Kulturverein ,,Art Aktiv Gloggnitz“ aus der Taufe, in dessen Rahmen er mit Kunstschaffenden regelmäßig Ausstellungen – unter anderem „Kunst im Schlosspark“ und die Weihnachtsausstellung „Künstlerisches Handwerk“ – organisiert.

Eine erste große Anerkennung für sein Schaffen errang Albert Hoffmann schließlich 1999 mit der Aufnahme als Mitglied der „Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs“. Den Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn stellte wohl die Verleihung des Berufstitels „Professor“ durch den damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer dar. Und als sichtbares Zeichen seines umfassenden Schaffens und als „Botschafter“ der österreichischen Kunst im Ausland wurde Albert Hoffmann im Jahr 2016 mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ ausgezeichnet.