Bei Otto M. Schwarz (53) gehört vieles zusammen – Blas-, Filmmusik und Kompositionen im symphonischen Bereich. Seine CDs werden in über 80 Ländern der Welt gespielt und vertrieben. Geschätzte zwei Millionen Mal gingen Platten mit seinen Kompositionen über die Ladentische oder fanden über offizielle Downloads zu ihren neuen Besitzern. Der gebürtige Neunkirchner gehört heute weltweit zu den gefragtesten Komponisten.

Bereits in Kindheit musikalisch gewesen

Musikalisch vorbelastet von seinem Vater Professor Otto Schwarz (1929-2007, gründete 1964 die Musikschule Wimpassing), erhielt er seine erste musikalische Ausbildung an der Musikschule Wimpassing und später an der Musikhochschule in Wien, wo er 1978 als jüngster Student in die Vorbereitungsklasse von Professor Franz Weiss aufgenommen wurde. Im Alter von 15 Jahren bemerkte er das Talent zum Komponieren. Die ersten Erfolge stellten sich bald ein. Im Genre Pop-Musik wurden seine Singles veröffentlicht und konnten sich in den Austro-Charts von Radio Ö3 platzieren.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Für den Titel „Der Weg zur Freiheit“ erhielt er bei der Vorausscheidung zum European Songcontest 1989 den Preis für die beste Komposition – ermittelt vom Österreichischen Komponistenbund aus über 600 Einsendungen. Dies war der Grundstein für seine Karriere als Komponist. Schwarz eröffnete drei Jahre später sein eigenes Tonstudio, wo er bisher tausende Titel produzierte.

Bis vor zwei Jahren leitete der 53-Jährige das Sinfonische Blasorchester (SBO) Wimpassing. Der Komponist und Dirigent navigierte das Orchester fast 30 Jahre lang zu musikalischen Höchstleistungen.

An die 160 Tage im Jahr ist Otto M. Schwarz im Ausland unterwegs, wo er als Komponist für Werbung, Filmmusiken und Erkennungsmelodien für große Fernsehsender wie ARD, ZDF, ORF, RTL und viele mehr tätig ist. Seit 2001 produziert er fast ausschließlich Filmmusiken für internationale Filmproduktionen. Der Film „Um Kopf und Kragen“ aus der Reihe „Polizeiruf 110“ war die erste abendfüllende Produktion unter seiner Mitwirkung und erreichte über sechs Millionen Zuseher.

„Corona“ brachte keine Zwangspause

„Die Corona-Zeit hat mich beim Komponieren in keine Zwangspause gebracht. Was mir fehlt, sind die Live-Auftritte. Seit einem Jahr stehe ich jetzt nicht mehr auf der Bühne. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Mein nächster Bühnenauftritt findet erst am 26. Oktober 2021 statt“, so Otto M. Schwarz, der in diesen Zeiten sehr viele Ensemble-Werke komponierte.

Seit Kurzem hat er einen eigenen Printverlag und sowie einen „Spotify“-Kanal. Otto M. Schwarz ist sich seines Erfolges bewusst: „Einige Chancen auf meinem Weg haben sich eher zufällig ergeben. Aber hinter dem Erfolg stehen letztendlich Fleiß und zwei Jahrzehnte leidenschaftlicher Arbeit.“