Seit über 45 Jahren ist das Brüderpaar Peter und Ernst Glatzl auf Rock’n Roll eingespielt.

Bei beiden begann die musikalische Laufbahn bereits in der früheren Teenagerzeit. Der musikalische Funke kam bei Peter Glatzl, er feiert Ende Juni seinen 71. Geburtstag, als er im Radio die Beatles mit dem Lied „I Want To Hold Your Hand“ hörte. „Ich war 14 und derart fasziniert von dieser Musik und habe mir sofort eine Gitarre gekauft. In der Musikschule Neunkirchen erlernte ich die ersten Gitarrengriffe“, erinnert er sich. Zwei Jahre später stand er mit der Tanzkapelle „Tornados“ zum ersten Mal auf der Bühne und wechselte 1966 zu den „Wild Angels“.

Sein jüngerer Bruder Ernst trat 1964 in die Musikschule ein, um Blockflöte und Trompete zu erlernen. „So um 1970 gründete ich mit Wolfgang Kratina die Hauptschul-Band ,Popgemüse‘. Ich war damals Sänger und Blockflötenspieler. Parallel dazu spielte ich im Neunkirchner Musikverein die dritte Trompete“, erzählt Ernst Glatzl (62). Dann entdeckte auch er die Gitarre – die Grundbegriffe holte er sich von seinem Bruder Peter.

Zum ersten Mal stand das Brüderpaar im September 1972 mit der Band „Lazarus“ gemeinsam auf der Bühne. „Mein Bruder Ernst, damals 14, agierte als zweiter Gitarrist und Trompeter beim großen Bandwettbewerb in der Wiener Neustädter Messehalle. Es war auch der erste Auftritt mit Helmut Sacher als Leadsänger“, so Peter Glatzl, der seit 1967 schon erste Live-Erfahrungen als Bandleader mit den „Beacons“ und mit der Band „Chromosom“ hatte.

1974 gründete Ernst Glatzl die Gruppe „Flimp“ mit Wolfgang Blümel, Erwin Albrecht und Thomas Sebesta. „Lazarus“ löste sich 1976 auf, Peter wechselte als Gitarrist zu „Flimp“ und brachte Lazarus-Drummer Helmut Grössing (später Kurt Ostbahn) mit zur Band. 1977 übernahm Peter die Bassgitarre, Fred Kager wurde „Flimp“-Schlagzeuger. Mit Bruder Ernst und Wolfgang Blümel an den Gitarren hielt diese Besetzung vier Jahre und brachte große Erfolge für „Flimp“. 1981 verließ Peter Glatzl „Flimp“ und machte eine längere musikalische Pause, um später mit der „Roaring 60s Band“ zu reüssieren.

Für Bruder Ernst kam 1985 der Ruf von „Schurli und die Motorbienen“, wo er bis 2011 als Gitarrist, Tonstudiotechniker und Produzent dabei war. „Für mich war es nach ,Flimp‘ das zweite Highlight in meiner Karriere“, erinnert sich Ernst Glatzl, im Brotberuf Pilot.

Seit 2008 spielt er mit seiner aktuellen Band „Ernst & the Winglets“ mit gitarrenbetonter Musik aus seiner Feder und Covers von „Eagles“ über „The Shadows“ bis „Abba“, wo auch seine Frau Petra, Andi Vanura, Wolfgang Hering (allesamt von den „Motorbienen“) und Fred Kager im Team sind.

Peter Glatzl veröffentlichte 2014 die „Lazarus“-LP von 1973 neu, die Auflage wurde in kürzester Zeit weltweit verkauft. Im gleichen Jahr feierte „Flimp“ in der Ternitzer Stadthalle mit einem Konzert ihr 40-jähriges Bandjubiläum samt Veröffentlichung der CD „Flimp 40“.

Für heuer, am 24. Oktober, ist im Kulturhaus Pottschach ein „Lazarus“-Auftritt unter dem Motto „Lazarus 73“ geplant, mit den noch aktiven Bandmitgliedern von 1973 Peter Glatzl und Helmut Grössing, unterstützt von Gastmusikern. Es sollen Songs aus dem Programm von 1973 präsentiert werden – unter dem Motto: „Rock’n Roll will never die...“