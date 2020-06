Seit über 40 Jahren beschäftigt sich die in Hardegg an der Thaya geborene Keramikerin Monika Holzbauer mit der Materie Ton. „Mein Gefühl für Ästhetik und Schönheit wurde sicherlich schon in meinen ersten Lebensjahren geweckt, ja fast konditioniert von den wunderschönen Naturlandschaften rund um Hardegg an der Thaya“, erinnert sich die Künstlerin.

Während der Ausbildung 1972 zur Lehrerin für Bildnerische Erziehung in Eisenstadt lernte Holzbauer verschiedene Techniken der bildenden Kunst kennen, vom Aquarell über verschiedene Mal- und Drucktechniken bis zum Holzschnitt. Aber erst ein Kurs bei der Keramikerin und Bildhauerin Charlotte Seidl erweckte ihre Liebe zur Aufbaukeramik. Während sie zu Beginn Vasen, Objekte und Brunnen im Aufbauverfahren gestaltete, begann sie später, die Eindrücke und Erfahrungen ihrer vielen, seit 1996 weltweiten, Reisen in Keramikreliefs darzustellen.

Seit 2003 arbeitet Holzbauer in ihrem eigenen Keramikatelier in Grafenbach, wo mittlerweile fast 600 Reliefs mit Motiven aus aller Welt und mehr als 50 Mosaike, welche aus mehreren Reliefs zusammengesetzt sind und deshalb ein größeres Format bieten, entstanden.

Keramtikreliefs wurden eine Leidenschaft

„Es ist eine enorm zeit- und arbeitsaufwendige Technik. Jedes Relief ist von Hand geformt, glasiert und bei fast 1200° C gebrannt“, schildert Monika Holzbauer. Die Reliefs sind mittlerweile zu ihrer Liebe geworden.

Die Zeit der Coronakrise, die die Holzbauers zu Hause verbringen mussten, hat die Keramikerin zum Teil dazu genutzt, die letzte Reise vom vergangenen Dezember zu zehn verschiedenen karibischen Inseln schöpferisch aufzuarbeiten. Von jeder Insel entstand ein Keramikrelief mit einem typischen Motiv und ein großes Mosaik als Gesamtübersicht. Eine für Mai geplante Reise nach Mauritius, La Reunion und Madagaskar fiel der Corona-Pandemie zum Opfer und kann, so hofft sie, 2021 nachgeholt werden. „Dann werden auch Reliefs mit Motiven aus dieser Region entstehen.“