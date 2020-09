Wer Peter Grics Arbeiten zum ersten Mal betrachtet, wird fasziniert sein – oder aber irritiert, ob der realistischen Details. Ganz gleich, ob es sich um eine Darstellung des weiblichen Körpers oder aber eine seiner fantastischen Landschaftsmalereien handelt.

„Die Leinwand oder die Tafel sind für mich ein Behelf, eine Art Raumschiff, mit dem ich unbekannte Orte und Welten erforsche. Wenn der Startpunkt meiner Reisen in einer erklärbaren und beschreibbaren Welt liegt, versuche ich, aus deren Orbit auszubrechen. Ich sehe meine Bilder als Einblicke in alternative Wirklichkeiten oder Bewusstseinszustände, die meine eigene Verwirrung ob unserer Existenz widerspiegeln“, beschreibt Peter Grics selbst seine Arbeit.

In den frühen 90-ern begann Peter Gric, die Möglichkeiten der Computergrafik für seine Gemälde zu entdecken. Von da an wurde seine organisch-surreale visuelle Bildsprache durch komplexe architektonische Strukturen und Artefakte bereichert. Anstatt Bleistift und Skizzenbuch zu verwenden, begann er, seine Kompositionen mit einer 3D-Visualisierungssoftware zu entwerfen. Er begann, die virtuelle Realität in die Malerei zu übertragen.

Geboren wurde Gric 1968 in Brünn als einziges Kind des Künstlerpaares Ludmila und Jaroslav Gric. Bereits in seiner frühen Kindheit erkannten und unterstützten seine Eltern sein Talent zum Zeichnen und Malen. Im Jahr 1980 beschlossen seine Eltern auszuwandern und kamen über Ungarn und Jugoslawien nach Österreich. Sie verbrachten ein Jahr in Edlach an der Rax, danach zogen sie nach Linz, wo Gric die Grundschule und eine Fachhochschule für Grafikdesign beendete. 1988 kam er nach Wien und begann an der Akademie der bildenden Künste in der Meisterklasse von Arik Brauer zu studieren.

Bereits während des Studiums nahm er an zahlreichen Gruppenausstellungen teil und begann, erfolgreich seine Bilder zu verkaufen. Er beendete das Studium 1993 und erwarb einen Master in bildender Kunst. 2009 richtete er sein Atelier in Höflein ein, wo er mit seinen Töchtern, 15 und 18 Jahre, lebt und arbeitet. 2010 arbeitete er an Entwürfen für Guillermo del Toros Filmprojekt „At the Mountains of Madness“. Von 2011 bis 2015 hatte Gric einen Lehrauftrag an der Wiener Kunstakademie am Schillerplatz.

Grics Werke befinden sich im Besitz zahlreicher privater und öffentlicher Sammlungen.