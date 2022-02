Karl Stierba: Malen als Ausdruck der Gefühle

Es kommt selten vor, dass ein Künstler so offen über seine Gefühle plaudert. Die abstrakten Bilder von Karl Stierba, er feiert heuer im Juli seinen 80. Geburtstag, entstehen bei ihm aus Stimmungen und Emotionen heraus. „Es sind Gefühle, die ich nach außen trage beziehungsweise auf Leinwand und Papier übertrage. Man kann das gar nicht beschreiben, es ist so wie in einem schwebenden Zustand. Ein Zustand, in dem ich mich gefühlsmäßig ganz stark in das Bild hineinversetze“, schildert Stierba der NÖN.

Sein Talent wurde bereits in Kindesjahren von Mutter und Onkel gefördert. 1976 beendete der heute 79-Jährige aus beruflichen Gründen das Malen. Sein Hang zur Technik war damals größer und Stierba wurde Bauingenieur. Sein Job führte ihn quer durch Österreich, in die Sowjetunion und nach Georgien, wo er bei großen Wintersportprojekten mitarbeitete. Danach warb die Stadt Gloggnitz um ihn. Dort war er nicht nur Bauamtsleiter, sondern von 1988 bis 2003 auch Stadtamtsdirektor.

In vielen Kursen

fortgebildet

Das Malen ließ ihn aber nie wirklich los und deshalb begann er im Jahr 1992 wieder mit dieser Kunst. Stierba versuchte, sich selbst das Aquarellmalen zu lernen. Am Anfang tat er sich mit diesem Vorhaben noch schwer, doch eine Zeitungsannonce verschaffte Abhilfe. Über den Sommer besuchte Stierba Kurse, die die Weiterarbeit als Künstler ebneten. Er ließ sich bei österreichischen Aquarellisten auf Stift Geras, Schloss Goldegg im Salzburger Land und auf Schloss Gloggnitz bei Albert Hoffmann ausbilden. Der 79-Jährige bevorzugt das experimentelle Aquarellieren. Arthur Redhead, ein „Steirischer Engländer“, hat ihn mit der experimentellen Aquarellmalerei bekannt gemacht. Für Stierba eine sehr spannende und interessante Arbeit.

Ein großer künstlerischer Sprung ist für ihn die Monotypie. Das ist ein Druck, bei dem man das Motiv auf eine Glasplatte oder Kunststoffplatte aufmalt und einmal abdruckt. Das kombinierte Mal- und Druckverfahren kommt der impulsiven und expressiven Arbeitsweise Karl Stierbas sehr entgegen. Auch hier hatte er gute Lehrmeister wie Josef Winkler und Sepp Laubner (1949-2020).

„Das Bedürfnis zum Malen kommt aus dem Inneren heraus, warum das so ist, kann ich nicht beschreiben. Es passiert einfach und da muss ich malen, auch wenn das um Mitternacht ist. Da spielt die Zeit keine Rolle, da male ich oft bis in die Nacht hinein“, so Stierba. In seiner Malkarriere hat er über 4.000 Bilder gemalt. „Ich bin sicher kein Hobbymaler mehr. Ich bezeichne mich als Freizeitmaler, weil ich es nicht beruflich machen musste und Gott sei Dank nicht davon leben hab‘ müssen. Da hätte ich schon in jungen Jahren auf die Kunstakademie gehen müssen“, so der gebürtige Ternitzer. In der Zeit der Pandemie habe er mehr gemalt. Ruhe geben ist sowieso nicht sein Ding. In dieser Zeit entstanden sehr viele Bilder in der Größe von 50 mal 70 cm, sein Lieblingsformat für abstrakte Gemälde. Zu sehen sind die neuesten Werke unter dem Titel „Impulsive Emotionen“ ab 20. April in der Stadtgalerie im Herrenhaus.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden