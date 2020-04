Mit 80 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Gegenwärtig arbeitet der bekannte Neunkirchner Maler und Keramiker Franz Strebinger an der dritten Ausstellung in der Galerie am Stiergraben, die im September eröffnet wird.

Franz Strebingers Interesse für die Natur hat schon in der frühen Jugend begonnen. Gleich nach dem Kauf seines ersten Fotoapparates wurde er Mitglied bei der Fotogruppe Gebirgsverein Neunkirchen. „Nach dem Bau einer Dunkelkammer habe ich mit dem Experimentieren begonnen und an etlichen nationalen und internationalen Fotowettbewerben teilgenommen, wo ich mit mehreren Annahmen und Preisen ausgezeichnet wurde“, erinnert sich der gebürtige Breitenauer.

Nach dem beruflichen Wechsel in die Druckindustrie (1976) begann Strebinger, kaschierte Alufolie mit Industriefarben, die zum Drucken von Joghurt-Deckeln verwendet werden, zu experimentieren. Das Ergebnis zeigte sehr farbenfrohe abstrakte Bilder. Neben dieser neuen Technik von Strebinger entdeckte er auch, dass es keinen Maler gibt, der auf der gleichen Basis arbeitet. Ab diesen Zeitpunkt hat Franz Strebinger die Kunst für sich entdeckt.

Um auch das herkömmliche Zeichnen und Malen zu erlernen, nahm er Unterricht bei Professor Michael Haas (1910 – 2012) auf der Volkshochschule in Wiener Neustadt.

„Ich habe öfters eine Rüge vom Professor bekommen, weil ich sehr eigenwillig gearbeitet habe. Nach einigen Semestern erklärte ich Professor Haas, dass ich eine spezielle Technik für meine Arbeiten anwende. Ich zeigte ihm meine Folienbilder und meinte danach ‚jetzt sind wir per Du und ich mache dir jetzt eine Ausstellung‘ – was für mich einem Ritterschlag gleichkam“, erinnert sich Strebinger, der seit 1986 national und international ausstellt. An die fünfzehn Ausstellungen waren es dann letztendlich, die er für Franz Strebinger eröffnete.

Stillstand in Sachen Technik und Schulungen kamen für Franz Strebinger nie in Frage. Nach Foto- und Malkursen nahm er an Töpferkursen bei Charlotte und Hannes Seidl sowie bei Elfriede Tosch und in der Keramikwerkstatt in Stoob im Burgenland teil. Es folgten spezielle Gestaltung mit Ton und Eisen im Raku Ofen bei Ottokar Sliva und bei Ed & Ines Kopp in Rakuvaria, Holland, transzendente Malerei bei Norbert Geza Kern, Aquarell-Kurs bei Birgit Rischavy sowie intensive Beschäftigung mit Aluminiumfolien und Tiefdruckfarben. Die Arbeitsweise beinhaltet Schütt- und Verlaufstechniken sowie Luftpinselmalerei auf Sandfolien.