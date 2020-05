„Schon als Kind haben mich Bücher fasziniert. Kaum konnte ich lesen, habe ich sie regelrecht verschlungen“, erinnert sich Regina Bauer, die im Jänner 2019 ihr erstes Buch „Lustvoll Leichter Leben: Das 10-Tage-Programm“ veröffentlichte.

Bereits während ihrer Schulzeit entdeckte sie, dass ihr das Schreiben Spaß macht. „Es war ein tolles Gefühl, wenn ich meine Geschichten dann auch im Unterricht vorlesen durfte. Aber auch außerhalb der Schule habe ich geschrieben. Geschichten, die allein für mich waren und Geschichten, die ich ganz engen Freunden vorgelesen habe. Beim Schreiben war ich in meiner eigenen Welt.“

Die Leidenschaft zum Schreiben ist bei der zweifachen Mutter vor acht Jahren wieder aufgeflammt, als sie berufsbegleitend die Abendschule besuchte. Für Bauer war es ein besonderes Gefühl, nach so vielen Jahren wieder zu schreiben. Das Feedback ihrer Ausbildner und Prüfer war es schlussendlich, das in ihr die Idee weckte, ein eigenes Buch zu schreiben. Bloß, sie wusste noch nicht, worüber. Die Motivation, ein eigenes Abnehmprogramm zu entwickeln, entstammt ihren eigenen Erfahrungen mit Übergewicht und zahlreichen gescheiterten Versuchen, abzunehmen.

Geholfen hat auch ihre beinahe 30-jährige Tätigkeit im Landeskrankenhaus Neunkirchen und der Erfahrung aus ihrer 20-jährigen Praxistätigkeit u. a. mit energetischen Verfahren, Hypnose und als „HeartMath“-Trainerin war natürlich der Gesundheitsaspekt ein ganz wesentlicher. Bevor Regina Bauer sich an das Projekt „Buch“ heranwagte, waren es hypnotische Kurzgeschichten, die auch vertont wurden.

Aktuell arbeitet Bauer, die heuer ihren 50. Geburtstag feiert, am zweiten Buch. „Darin wird der Leser viele Tipps und Werkzeuge aus meiner riesigen Schatzkiste finden, wie er sein Leben mit einfachen Schritten täglich gesünder und glücklicher gestalten kann. Dazu wird es noch ein ganz besonderes Werkzeug geben, diese täglichen Impulse noch leichter umzusetzen. Details möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Es soll ja spannend bleiben“, so die Autorin.

Angstratgeber für Kinder kostenlos

Ein Herz für Kinder hatte Regina Bauer schon immer. „Die Corona-Zeit hat unser aller Leben, unseren Alltag, verändert. Wir alle versuchen unser Bestes, die Situation zu meistern, auch die unserer Kinder. Diese wurden ebenso damit konfrontiert, von einem Tag auf den anderen die Spielgefährten nicht mehr zu sehen, die Spielplätze wurden geschlossen und auch die Schule läuft auf Notbetrieb. Das alles kann auch sehr viel Angst machen“, so Bauer, die seit kurzem ihre vor ein paar Jahren aufgenommene CD „Der Talisman“ per Gratis-Download auf ihrer Webseite www.reginabauer-coaching.at/produkt/der-talismann-gratis-sofortdownload/ anbietet. Es soll Kindern helfen, besser mit ihren Ängsten umzugehen.