Er ist Künstler, Kulturverantwortlicher und Initiator diverser Kunstprojekte und Ausstellungen. Reinhard Sandhofer, geboren 1950, ist seit 2003 Betreiber des „Atelier im Tal“ in Schrattenbach sowie langjähriges Mitglied im Mödlinger Künstlerbund und der „Berufsvereinigung der Künstler Österreichs – Landesverband Steiermark“. Zudem fungiert er als Mitinitiator der Kulturinitiative Schneebergland und als Kulturverantwortlicher für das Schneebergland.

Reinhard Sandhofer ist aber vor allem auch mit Leib und Seele Künstler. „Die Kunst an sich, neben meinen organisatorischen Aufgaben in diesem Bereich, ist eine Herzensangelegenheit.“ Im Laufe seines Schaffens prägten und prägt seine Werke die Spiritualität, die Sandhofer im Leben kennenlernen durfte und immer noch darf. „Sie drückt sich in Form von Objekten, Skulpturen, aber auch in Collagen aus“, erklärt Sandhofer.

Seit einigen Jahren widmet er sich vorwiegend der Arbeit mit Holz, aus denen er Skulpturen formt. Dabei fasziniert ihn der Konnex zwischen dem Leben und seiner Kunst. „Ähnlich wie das Leben einen formt, forme ich die unbearbeiteten Holzstücke, manchmal mit rohen, großen Werkzeugen, aber dann auch wieder mit feinen, kleinen Werkzeugen.“ Die Arbeit an den Holzskulpturen sieht Reinhard Sandhofer so: „Jede Krise hat auch positive Seiten. Man muss sie nur zur rechten Zeit erkennen. Ich nutzte meine Selbstisolation für Dinge, die ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte.“ Seit 1987 nimmt Sandhofer an zahlreichen Einzel- sowie Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland teil. www.ateliersandhofer.at