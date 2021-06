Es gibt Familien, in denen das musikalische Talent weitervererbt wird. Im Falle von René Harather trifft das aber nicht zu. „In meiner Familie gibt es niemanden, überhaupt niemanden, der in irgendeiner Form je ein musikalisches Talent gezeigt hätte. Mein Vater konnte nicht einmal richtig pfeifen. Außer meine Oma: Die hat in ihrer Jugend in einem Wimpassinger Chor gesungen, aber nie ein Instrument gespielt“, schmunzelt René Harather, seines Zeichens Musiker, Autor, Historiker, Musikpädagoge und Kulturschaffender.

Musik hat ihn schon als Kleinkind interessiert. Wegen einer vermutlich angeborenen Knie-Luxation konnte er eine lange Zeit kaum gehen. Erst nach einer Operation im Kleinkindalter besserte sich sein Zustand. Davon, einen Leistungssport auszuüben, rieten die Ärzte aber ausdrücklich ab. „In der Schule war ich gerade mal als Tormann geduldet“, erinnert sich Harather.

Erst Blockflöte, dann Gitarre

Es war ein Konzertausschnitt von Elvis Presley im Fernsehen, der bei ihm das Interesse, Gitarre spielen zu lernen, auslöste. Doch für eine Gitarre war er noch zu klein. Deshalb begann er in Ternitz bei Erika Habart mit dem Blockflötenunterricht. Erst 1977 – in diesem Jahr starb Elvis Presley – kam es ihm wieder in den Sinn: „Ich will Gitarre spielen.“ Seine Eltern erfüllten ihm den Wunsch und kauften – mit finanzieller Hilfe sämtlicher Familienmitglieder – in Wien eine „sauteure“ Ibanez-Artist-E-Gitarre. Der 13-Jährige begann mit dem ersten Unterricht bei Hans Czettel und in weiterer Folge bei Willi Spanblöchel. Erste Auftritte bestritt er im zarten Alter von 16 Jahren mit dem Sonnwendstein-Echo. „Meine Musik ist die, die so ähnlich alt ist wie ich – die hat mich immer fasziniert“, so der 52-Jährige, der die Theorie vertritt, dass man möglicherweise schon im Bauch der Mutter Lieder hört, die prägend sein können. „Mein Vater hörte Bob Dylan, Chansons, Frank Sinatra, Chris Christofferson. Sein Musikstil prägt mich bis heute.“

Bis Ende der 80er Jahre holte sich Harather Tourneeerfahrung mit den „Schottwiener Spatzen“ in Österreich, der Schweiz und Tschechien. Anfang der 90er Jahre gründete er, um der Schlagerwelle zu entgehen, die Band „First Class“. Ab diesem Zeitpunkt spielte er die Musik, die ihm gefällt. Seit Mitte der 1980er Jahre arbeitete und spielte er unter anderem mit den Künstlern Silvio Francesco, Rocco Granata, Wencke Myhre, Louise Martini, Bill Ramsey, Eric Marienthal, Kurt Brunthaler, Otto M. Schwarz oder Viktor Gernot zusammen.

Seit Ende der 80er Jahre ist Harather Musikpädagoge an der Musikschule Wimpassing. Zeitgleich begann er, Geschichte an der Uni Wien zu studieren. Ein Fach, das ihn mehr als faszinierte. „Beim Planen, welches Thema ich als Diplomarbeit nehmen sollte, erreichte das Institut für Wirtschaft- und Sozialgeschichte ein Schreiben von der Gemeinde Ternitz. Sie suchten jemanden, der ein Jubiläumsbuch über die Gemeinde Ternitz schreiben sollte. Das Erstaunen beim damaligen Bürgermeister Werner Feurer war groß, als ihm ein ehemaliger Ternitzer empfohlen wurde“, erinnert sich der Autor, der für sein erstes Buch „Die Geschichte der Region und Stadt Ternitz“ (1998) gleich mit dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnet wurde, zurück. Das war der Startschuss für viele weitere Publikationen.

Zukünftig plant Harather, mit seiner Band Coverversionen nicht mehr in Englisch zu singen. Der Wimpassinger möchte mehr mit eigenen Textübersetzungen in die Dialektschiene einsteigen.

Biografien als neues Projekt

Abseits der Musik möchte sich der Wimpassinger aber auch einigen spannenden Buchprojekten widmen, die ihm schon lange am Herzen liegen. So würde der 52-Jährige auch gerne Biografien schreiben: Etwa über den bekannten und bereits verstorbenen Künstler Robert Hammerstiel oder auch über den ehemaligen Semperit-Chef, der als Widerstandskämpfer in Auschwitz ums Leben kam. „Dabei bleibe ich beim historischen Thema, gepaart mit einem gewissen Maß an Fiktion.“ Ob das jemals zustande kommt, weiß Harather heute noch nicht. Aber vorstellen könnte er es sich schon, über diese besonderen Menschen zu schreiben.