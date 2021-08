Es scheint, als hätte das „Haus Konrad“ in der Wiener Neustädter Straße 12 nur auf seine neue Bestimmung gewartet: Die Chance, das frühere Geschäftslokal zum Ausstellungsraum umzufunktionieren, ließ sich Stefan Schuster schließlich nicht entgehen. Der in Berlin lebende Künstler machte diesen Traum im Vorjahr wahr – seitdem besteht die Galerie „kunstraum konrad“.

Die Frage nach dem Namen für die neue Kulturstätte im Herzen der Kurgemeinde ist übrigens schnell beantwortet: „Meine Großmutter hieß mütterlicherseits Konrad. Sie wurde in dem Haus geboren und im Puchberger Volksmund heißt das Haus seit Jahrzehnten ,Haus Konrad‘“, klärt Schuster auf – Ziel sei es, mit dem „kunstraum konrad“ einen Ausstellungsort für internationale Gegenwartskunst im Zentrum Puchbergs zu schaffen. Neben der Präsentation von Kunst sollen über Künstlergespräche, Vorträge und Video-Screenings die Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Kommunikation vertieft werden.

„Nach dem Studium stellte ich fest, dass ich mich mehr für Kunst interessiere!“ Stefan Schuster, Puchberg

Seine Wurzeln hat Schuster selbst in Puchberg: 1970 in Wiener Neustadt geboren, wuchs Schuster in der Kurgemeinde auf und ist bis heute mit ihr eng verbunden – nicht zuletzt durch Familie und Freunde. Nach dem Gymnasium studierte er Wirtschaft in Wien. „Nach dem Abschluss des Studiums habe ich festgestellt, dass mich Kunst mehr interessiert“, erinnert sich Schuster. In Folge engagierte er sich einige Semester in der freien Klasse an der „Angewandten“.

Nach einer erfolglosen Bewerbung in der Klasse von Franz Graf an der Akademie der bildenden Künste in Wien, zog er Ende der 90-er Jahre nach Berlin und startete als Autodidakt seine künstlerische Karriere. Seither ist Schuster sowohl in der Kunst, als auch in Berlin beheimatet.

Seit mehr als 25 Jahren ist Schuster im Kunstbetrieb als Künstler, Kurator und Herausgeber tätig. „Vor circa sieben Jahren habe ich mich entschlossen, die eigene Kunstproduktion für einige Jahre ruhen zu lassen und mich intensiver der Organisation von Ausstellungen zu widmen“, so Schuster, der seitdem in der Galerie Tanya Leighton mit Sitz in Berlin und Los Angeles (USA) arbeitet.

In seinen früheren Arbeiten beschäftigte er sich sehr stark mit der Frage nach einer Plastizität von Sprache und versuchte darzustellen, wie Inhalt und Form korrespondieren. So hat er zum Beispiel drei Bücher von William S. Burroughs, die während seines Aufenthaltes in Tanger (Marokko) mit Hilfe der „Cut up“-Technik entstanden sind, wieder zerschnitten und zu Wandteppichen verwoben.

In einer anderen Arbeit hat Schuster das Buch „Alte Meister“ von Thomas Bernhard in Streifen geschnitten und diese aus dem Buch „herausfließen“ lassen.

Als Material bevorzugt Schuster stets Holz und Papier. Nicht nur, weil zwischen diesen beiden Materialen ein Zusammenhang hinsichtlich der Produktion besteht, sondern auch, weil sie sich in ihrem Urzustand farblich und, wie er es befindet, auch haptisch ähnlich sind. Eine Einzelausstellung ist zurzeit nicht in Planung. „Aber ich spiele manchmal mit dem Gedanken, die Arbeiten unter dem Titel ,Alter Hut‘ zu präsentieren. Mal sehen, wann sich eine Gelegenheit dazu ergibt.“

Im „kunstraum konrad“ ist aktuell die Ausstellung „A secredt show for a secret person in Ireland“ von Alicja Kwade und Gregor Hildebrandt zu sehen.