Gloggnitzer Wolfgang Hartl: Viel mehr als "nur" Autor

Mit seiner Kinderbuchreihe „ASAGAN“ konnte Wolfgang Hartl bereits schöne Erfolge feiern. Seit 2016 besteht die Serie schon, das Buch „ASAGAN – Neue Geschichten“ wurde noch im selben Jahr zum schönsten Buch Österreichs gekürt.

„Begonnen hat alles auf der Hohen Wand, wo ich den Shop gemacht habe und dort wunderschöne Tier- und Pflanzenstiche gesehen habe. Darüber habe ich mich näher informiert und bin darauf gekommen, dass es unzählige schöne Stiche gibt. Unser Ziel war es, die Stiche nicht nur für Historiker, sondern auch für Kinder ersichtlich zu machen und so übertrugen wir die alten Stiche in ein Märchenbuch. Wir verwenden in einem Buch 500 bis 1.000 Stiche“, berichtet der Autor gegenüber der NÖN.

Wolfgang Hartl, 1970 in Neunkirchen geboren, wuchs in Gloggnitz auf und wusste schon als Jugendlicher, was er werden wollte. Mit seiner Kreativität und immensem Ideenreichtum beschloss er, die Werbeakademie zu absolvieren. Bereits mit 20 Jahren begab er sich in die Selbständigkeit und gründete in seiner Heimatstadt Gloggnitz die Wolfgang Hartl- Werbeagentur.

Als Grafik-Designer startete er mit einer Ausstellung im Schloss Gloggnitz, der ab 1990 noch weitere folgten. „Verstandsaufnahme 1181 Tage vor dem Jahr 2002“ lautet einer der Titel, die er mit „Kult – dem URverein“, einem Künstler-Kollektiv, auf die Beine stellte. Daraus entstanden „KULT – die URzeitung“, „KultURsprung - Festival für moderne Musik“ und die Veranstaltung „Neurovisions-Songcontest“. Aus Aktmalkursen im Schloss Gloggnitz entstanden großformatige Bilder, die Hartl 2000 zu einem Kurzfilm „Auf der Flucht“ für den ORF verarbeitete.

Auf Atelier-Bau folgte Verlags-Gründung

Mit seinem langjährigen Freund und Fotograf Franz Zwickl (1961-2018) publizierte er 2002 und 2003 zwei Fotobildbände. Das Projekt „Antours – Individualreisen für Ameisen“ startete 2005 in Berlin und brachte die weltweit größte Hotelkette ins Museums-Quartier Wien. Unter dem Titel „Hohes Land“ entstanden 20 großformatige Bilder, die die Zukunft der Regionalität radikal anders denken sollten.

Das zeigte sich 2010 im Bau des „Ateliers Am Stein“ in Kirchberg am Wechsel mit Marlies Kirchler.

Das Wien Museum zeigt Wolfgang Hartls Bilder von „KYSA / Kyselak“ in der Ausstellung „Takeover“ mit bisher über 55.000 Besuchern.

Nach dem Projekt „Kinderbuchwelt“ im Designforum Austria und 3D gründete Hartl im Herbst 2021 mit Freunden die „Edition 5Haus“, wo sein zehntes Buch, das erste für Erwachsene („Napoleon schläft mit Mona Lisa“) erschien.