Das „Bergmanderl im digiTAL“ rüstet sich für das Abschlussfest am Samstag, 10. August um 18.30 Uhr im Grünbacher Schulgarten. Das Motto lautet: „BlauGelb trifft WeißBlau“. Grund dafür ist die 15-jährige Partnerschaft mit der bayrischen Gemeinde Emmerting aus dem Landkreis Altötting.

Die Besucher dürfen sich auf einen musikalischen Abend mit dem Musikverein Bergknappenkapelle Grünbach und dem Musikverein aus Emmerting freuen. Beide werden in ihren Heimatgemeinden live ein Sommerkonzert geben. Über TV-Screens kann in Grünbach das Geschehen in Emmerting und umgekehrt mitverfolgt werden.

"Freuen uns auf eine neue Art eines Konzertes"

An beiden Standorten ist für besondere Kulinarik bestens gesorgt: Der Emmertinger Partnerschaftsreferent Sepp Fellner wird mit einigen Fässern bayrischen Bier anreisen, während der Grünbacher Partnerschaftsreferent Rudi Gruber mit köstlichem Most nach Emmerting fahren wird. Dazu gibt es natürlich auch typisch bayrische Spezialitäten, wie Weißwurst, Brezen und vieles mehr.

Martin Bramböck, Obmann des Kulturvereins Bergmanderl, freut sich: „Mit dieser Abschlussveranstaltung freuen wir uns auf eine neue Art eines Konzerts, das bestimmt mit vielen Höhepunkten aufwarten wird.“ Der Eintritt ist frei, bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Barbarahalle statt.