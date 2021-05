Das „Kultur.Sommerfrische.“-Festival für zeitgenössisches Theater in Puchberg am Schneeberg zeigt von 4. bis 27. Juni „Die Orestie – Identität und Rache“ in zwei Teilen. Schauplätze der Aufführungen sind der örtliche Kurpark (freitags) sowie die Burgruine (samstags) in Puchberg. Initiator ist der Schauspieler, Autor und Regisseur Lukas Johne aus Puchberg.

An zwei Abenden wird die Geschichte von Orest (gespielt von Initiator Lukas Johne) erzählt, der erst seiner Schwester Elektra (Miriam Hie) und dann seiner Mutter Klytaimnestra (Eva Herzig) gegenübertritt, im Versuch, die Dämonen der Vergangenheit zu zähmen. „Eindeutiges Ziel ist es, ungewohnte, nicht im Kontext von Theater gesehene Räume zu bespielen und dadurch noch ein Stück näher an die breite Öffentlichkeit heranzutreten“, erklärt Initiator Johne in einer Aussendung.

Stück wird in heutige Zeit gebracht

Seit der ersten Auflage des Festivals 2019 wird das jeweils ausgewählte Stück in einen zeitgenössischen Rahmen gebracht und an die heutige Zeit adaptiert. Nach Grillparzer und Shakespeare wird dieses Jahr ein Text von Aischylos, einem der ältesten Dichter der griechischen Tragödie, aufgeführt, den Johne mit neuen Interpretationen versehen hat.

Weiterführende Infos sowie Reservierungsmöglichkeiten gibt es per E-Mail: kultursommerfrische.com oder telefonisch 02636/2256 im Tourismusbüro Puchberg am Schneeberg.

