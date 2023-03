Besondere Premiere am Zauberberg: Junger Kulturfrühling Semmering

Jeden Sommer treffen sich Stars der österreichischen Kultur-Szene am Semmering zu einem Festival der besonderen Art. In Kooperation mit dem „Kultur.Sommer.Semmering“ wurde der heuer ins Leben gerufene Junge Kulturfrühling Semmering gegründet. Heidelinde Prüger, Kunst-und-Kultur Lehrende an den Tourismusschulen, inszenierte ein abwechslungsreiches Programm, welches Ende März die Bühnen des Kulturpavillons am Semmering erobern wird. In Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden aus der Region, Jugendlichen der Tourismusschulen und dem BORG Ternitz, Lehrenden und Semmering-Begeisterten entstanden sieben Darbietungen.

Abwechslungsreicher Spielplan

Klassiker wie Humperdincks „Hänsel und Gretel“ wurden aufgearbeitet und vor den Spiegel der Gegenwart gestellt. Begleitet durch Sängerin Ekaterina Doss, schafft das Stück ein hautnahes Opernerlebnis. Die Jugendlichen der Tourismusschulen Semmering zeigen sich auch kulinarisch produktiv und führen mit ihrer „Hexenküche” durch den Abend.

Neben dem Altbewährten stellt sich der Junge Kulturfrühling Semmering auch kritisch-künstlerisch gegenüber globalen Problemen. Die Ausstellung “Reis - Korn des Lebens”, welche unter anderem in Zusammenarbeit mit Künstlerin Anna Coucoutas entstand, führt zu ungewöhnlichen und spannenden Perspektiven. „Ein großes Dankeschön geht an die Unterstützer des Projekts. Darunter die Gemeinde Semmering, das Busunternehmen Mayer sowie der Literatursalon Wartholz. Ebenso an die OeAD, welche den Großteil der Künstlerhonorare übernahm”, so Heidi Prüger.

