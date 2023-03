Gloggnitz: Mozart und sein Requiem

Es gilt als einer der beliebesten und am höchsten eingeschätzten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Rede ist von dem Requiem in d-Moll. Nach dem Tod seiner Frau Anna bestellte Graf Franz von Walsegg, Besitzer von Schloss Stuppach, bei Mozart ein Requiem als Liebesgabe für seine verstorbene Frau. Mozart starb während der Komposition, seine Schüler Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayer vervollständigten das Auftragswerk.

Viele Geschichten ranken sich um seine Entstehung. Johannes Kropfitsch

Am kommenden Sonntag, 26. März, wird das Kammerorchester und der Kammerchor St. Augustin unter der Leitung von Peter Tiefengraber dieses Werk in der Christkönigskirche aufführen. Beginn ist um 17 Uhr. Karten für das Konzert sind entweder bei oeticket oder im Netzwerkbüro beziehungsweise im Stadtamt erhältlich. Für Spätentschlossene gibt es auch Karten an der Abendkassa.

Ermäßigte Karten für „Friends of Mozart“

Das Beitrittsformular und die vielen Vorteile, die man als „Friends of Mozart“ genießt, findet man auch auf der Homepage des Vereines. Dort gibt es dann auch das Jahresprogramm.

