Musikgenuss auf höchstem Niveau: „harriet & friends“ in Feistritz

Zum mittlerweile zwölften Mal versammelt Cellistin Harriet Krijgh treue Wegbegleiter, um auf Burg Feistritz gemeinsam zu musizieren. Vom 28. Juni bis 1. Juli finden unter dem Namen „harriet & friends“ vier Konzerte in der Alten Reitschule und eine Matinée in der Burg statt.

Die festliche Eröffnung findet am Mittwoch, den 28. Juni, um 19 Uhr in der Alten Reitschule statt. Es folgen die Programmpunkte „Vollendung und Aufschwung“ mit Gerhard Schulz und einem Ensemble (Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr), „Slavische Klänge“ sowie „Late Night Encore“ (Freitag, 30. Juni, 19 Uhr sowie 22 Uhr) und die Matinée (am Samstag, 1. Juli ab 11 Uhr im Rittersaal).

Den Abschluss des Kammermusikfestivals bildet das „Grande Finale“ am Sonntag um 19 Uhr in der Reitschule.

Karten sind nur im Vorverkauf (per E-Mail an info@burgfeistritz.com) erhältlich. Weitere Informationen unter www.harrietandfriends.at.