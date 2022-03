Ukraine-Benefizkonzert am Semmering am 20. März

Ab 15 Uhr werden im Jugendstil-Festsaal Werke wie Franz Schuberts "Impromptus" in Szene gesetzt, im Anschluss folgt eine Gesprächsrunde.

Die Kosten für den Eintritt betragen 35 Euro. Der Erlös fließt zur Gänze in direkte Hilfslieferungen an die Ukraine, die von den Verantwortlichen des Hotels Panhans getätigt werden, hieß es in einer Aussendung.

www.kultursommer-semmering.at/spielplan

