Der bekannte Chor Cantate Domino feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Die dazugehörigen Jubiläumskonzerte finden am Samstag, 14. März, 19 Uhr und Sonntag, 15. März, 17 Uhr, unter dem Motto „Movie Stars – Filmmusik aus fünf Jahrzehnten“ in der Stadthalle Ternitz statt.

Mit dabei Vollblutmusiker aus der Region und die Solisten Markus Weichselbaumer, Lukas Polansky, Sophie Ebert sowie die Gruppe „Young Voices 4Joy“ von der Neuen Mittelschule Ternitz. Mit ihnen spannt der Chor einen musikalischen Bogen von Sister Act über Rocky Horror Show und Disneyklassikern bis hin zu James Bond-Songs.

Die Geburtsstunde des Chores war Ende April 1990 in St. Johann, wo die heutige Leiterin Birgit Schmid den Kirchenchor ihres Vaters mit 19 Sängern übernahm. „Zunächst waren die lateinischen Texte und der vierstimmig Chorsatz eine echte Herausforderung für die bunt zusammengewürfelten Mitglieder. Aber nach und nach und durch stete Weiterbildung und Engagement der Chorleiterin wurde die Kirchenliteratur zu unserer Passion“, erinnert sich Schmid.

Das Chor-Jahr war von Anfang an geprägt von der Mitgestaltung der Mette, des Oster-Hochamtes, des Floriani- und Maria-Hilf-Festes, der Cäcilien-Feier, der Adventkonzerte und diverser Hochzeits-, Tauf- und Begräbnis-Gottesdiensten.

Unvergessen sind die Mitgestaltung der Papst-Audienz in Wien (2007), die Aufnahme von Radio Maria im Zuge der „Langen Nacht der Kirche“ (2008) sowie die Teilnahme an der Uraufführung der Kanon Messe von und mit Lorenz Maierhofer im Salzburger Dom (2002). „Dieser kirchliche Schwerpunkt hat uns auch zu unserer Namensgebung veranlasst. 2001 wurde aus dem Kirchenchor St. Johann die Singgemeinschaft Cantate Domino, Ternitz“, so Obfrau Ilona Pinkel-Kovacsics. 2003 begann man sich vom Image eines reinen Kirchenchores zu lösen.

Aber auch soziales Engagement war und ist den Vereinsmitgliedern immer wichtig. Mit ihrem Gesang hat der Chor das Don-Bosco-Hilfsprojekt für die Thailand-Flutopfer (2005), das Aids-Hilfsprojekt in Afrika unterstützt und Benefiz-Konzerte für den Socialclub Schwarzatal sowie für hilfsbedürftige Kinder aus Ternitz gesungen.

Karten für die zwei Jubiläumskonzerte in der Stadthalle gibt es im Rathaus der Stadtgemeinde Ternitz. Weitere Informationen gibt es unter: www.cantate-domino.at