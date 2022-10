Ternitzer Stadtgalerie hat eine neue Chefin

Nach zwei Jahren beendet die Künstlerin Sonja Stickler ihre Tätigkeit als Galeristin in der Stadtgalerie Ternitz. „Sie ist auf eigenen Wunsch Ende Juni in Pension gegangen. Sonja Stickler hat mir das halbe heurige Jahr und das komplette nächste Jahr die weiteren Ausstellungen vorbereitet, wofür ich ihr sehr dankbar bin“, so Kulturstadtrat Peter Spicker.

Die neue Leiterin Birgit Merkswohl wird die Ausstellungsorganisation der Stadtgalerie weiterführen. Merkswohl arbeitet seit drei Jahren in der Kulturabteilung in der Stadtgemeinde Ternitz. „Die Kunst hat mich schon immer interessiert. Nachdem die bisherige Leiterin ihre Tätigkeit beendete, wurden wir in der Abteilung gefragt, ob sich jemand vorstellen kann, die Stadtgalerie zu leiten. Da ich bei den Vernissagen schon immer dabei war, habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen“, freut sich Merkswohl auf die neue Aufgabe.

Ihre Vorstellungen werden erst 2024 aktiv, denn Ternitz feiert nächstes Jahr das 100-jährige Bestandsjubiläum als Gemeinde. Das dazugehörige Ausstellungsprogramm ist schon fast fertig. „Da bin ich nur für die Abwicklung zuständig“, so Merkswohl, die 2023 Erfahrungen sammeln möchte.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.