Sketchabend in Zöbern: Pointen, Gags und Neuzugänge

Mit einer Mischung aus Klassikern sowie völlig neuen Stücken unterhielt der Kultur- und Theaterverein (KuTV) an den vergangenen beiden Wochenenden die Gäste im Pfarrheim „Begegnung“. Nachdem im Sommer die schon legendären Theatervorstellungen ein Comeback gefeiert hatten, stand diesmal (an insgesamt sechs Abenden) der beliebte Sketchabend auf dem Programm.

Für Lacher am laufenden Band war jedenfalls gesorgt: Vom Eröffnungsstück, das schon beim allerersten Sketchabend 2006 aufgeführt worden war und einen mäßig begabten Fahrschüler (Samuel Riegler) und seine verzweifelte Lehrerin (Sabine Katzgraber) zeigt, spannte sich der Bogen weiter über den Block „Um Himmels Willen“ sowie Stücken zum Thema Sprache. In der zweiten Halbzeit begeisterte (neben der bewährten „Witzkiste“) ein „Drehtag im Studio 13“, bei dem sich die Darstellerinnen und Darsteller den Herausforderungen am Set eines Fernseh-Liebesfilmes widmen.

Unter der Regie von Eva Reithofer begeisterten des weiteren Astrid Pichler, Rene Brandstätter, Elias Katschnig, Carina Flasch, Thomas Pichler, David Riegler, Maximilian Tauchner, Theresa Schmidt, Jasmin Schindler sowie – erstmals – Sarah Polreich und Manfred Tauchner.