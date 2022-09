"Der Nino aus Wien" gastiert in Ternitz

An zwei Samstagen gastieren im Kulturhaus Pottschach und in der Stadthalle Ternitz drei Musiker, die aus der österreichischen Musikszene nicht mehr wegzudenken sind.

Am Samstag, den 1. Oktober, 20 Uhr, kommt der Liedermacher „Der Nino aus Wien“ mit Band und seinem neuen Album „Eis Zeit“ ins Kulturhaus. Der Musiker und Literat prägt die deutschsprachige Musikszene mit seiner ureigenen Form des Wienerliedes und seinem „Hirschstettner Soul“. Auftritte vom Wiener Konzerthaus bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie zeugen von seinem Ruf. Dafür wurde er bereits mehr als sieben Mal für den „Amadeus Austrian Music Award“ nominiert und 2016 in der Kategorie „Alternative Pop/Rock“ ausgezeichnet.

Schiffkowitz und Schirmer spielen STS-Klassiker am 8. Oktober in der Ternitzer Stadthalle auf eine neue Art und Weise. Foto: Christian Jungwirth



Eine Woche später, am 8. Oktober, 20 Uhr, trifft Klassik auf Austropop. Auf der Stadthallenbühne spielen das zweite „S“ von STS, Schiffkowitz, und der Pianist Markus Schirmer bekannte Hits der steirischen Kultband in außergewöhnlicher Weise. STS-Titel wie „Fürstenfeld“ oder „Gö, du bleibst heut Nacht bei mir“ sind in neuer Verpackung zu hören. Karten: Stadtgemeinde oder „Ö-Ticket“.

