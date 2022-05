"Kultur.Sommer.Semmering": Stars am Zauberberg

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Ein großes Aufgebot an österreichischen und deutschen Schauspielgrößen wird das heurige Kulturfestival „Kultur.Sommer.Semmering“ von 8. Juli bis 4. September im Hotel Panhans und vis á vis im neu gebauten Kulturpavillon beehren. Beim Durchblick des aktuellen Programmes stehen viele Künstler auf der Bühne, die schon ein- bis mehrmals auf dem Semmering zu sehen waren, wie zum Beispiel Senta Berger, Friedrich von Thun, Gerti Drassl, Fritz Karl, Alfred Dorfer, Birgit Minichmayr oder Nicholas Ofczarek.

Heuer kann man die Stars der Bühne wieder mit neuem Programm im Grandhotel Panhans oder im Kulturpavillon erleben. Zu der Top-Riege an Schauspielern gesellen sich heuer Klaus Maria Brandauer, Lars Eidinger, Elisabeth Ort, Caroline Peters, Erwin Steinhauer, Dörte Lyssewski, Maria Bill und viele mehr dazu. An die 80 Aufführungen stehen in den knapp zwei Monaten auf dem Programm.

Als Einleitung zum Festivalstart findet am Sonntag, 3. Juli, 16 Uhr, traditionell ein Benefizkonzert von Pianist Florian Krumpöck und Burgschauspieler Roland Koch statt. „Das jährliche Benefizkonzert des Kulturvereines wird heuer gänzlich den Leidtragenden der Ukraine gewidmet werden. Der Erlös des Konzertes wird für die direkten Hilfsleistungen der Verantwortlichen des Hotel Panhans zugunsten der Betroffenen zur Verfügung gestellt“, so Geschäftsführerin Nina Sengstschmid.

Eröffnet wird das Festival dann am 8. Juli von Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer. Weitere Auftritte hat der 1986 Oscar-nominierte Schauspieler noch am 9. und 16. Juli.

Aus ihrem Lieblingsbuch „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler wird Senta Berger am 10. und 11. Juli im Kulturpavillon lesen.

Schauspieler Lars Eidinger ist erstmals am Semmering zu Gast. Im Kulturpavillon liest er am 6. August die „Hauspostille“ von Berthold Brecht. Auch Schauspielkollege Friedrich von Thun freut sich am 29. und 30. Juli, wieder am Semmering zu rezitieren. Als Solo-Kabarettisten mehr als erfolgreich, präsentieren Josef Hader und Alfred Dorfer am 12. Juli im Kulturpavillon einen ihrer raren Auftritte als Duo und lesen aus „Indien“.

Weitere Informationen: kultursommer-semmering.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.