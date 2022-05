Auftakt für "moz art"-Kulturjahr in Gloggnitz

Werbung

Am vergangenen Samstag war es soweit: Im Schulzentrum erfolgte der Auftakt des Kulturprogrammes „moz art“. In diesem Rahmen wurde die Musikschule in „Mozart-Musikschule“ umbenannt.

Der erste Teil der Veranstaltung gehörte den Schülern der Musikschule. Deren Direktor Manfred Sternberger führte durch das Programm und die Schüler begeisterten mit ihren Darbietungen und Interpretationen von Mozart das Publikum. Und Sternberger gab auch gleich ein Versprechen ab: „Es wird keinen einseitigen Unterricht geben. Wir machen wie gewohnt qualitativ weiter.“ Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) betonte, dass sich die Stadt ein neues Leitbild geben wolle. „Das haben wir mit dem Mozart-Thema gefunden. Wir haben ein Kulturprogramm über das ganze Jahr und wollen Gäste nach Gloggnitz bringen“, so Gölles.

Ins Schwärmen über den neuen Austragungsort geriet Intendant Johannes Kropfitsch: „Mir ist weltweit keine vergleichbare Doppelnutzung einer Schule und einer Philharmonie bekannt. Dank der visionären Planung des Gebäudes haben wir nun einen Konzertsaal mitten in der Stadt. Mit der Phiharmonie Gloggnitz gibt es keine von der Größe vergleichbare Spielstätte in der Region.“ Mit einem Auftitt des international bekannten Klavierduo „En Blanc et Noir“, Fumika Fukaya und Aleksandra Kamenskaja, kamen die Gäste auch gleich in einen ersten Kulturgenuss.

