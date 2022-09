Ternitzer Filmtage: Die Stadt würdigt ihren großen Sohn

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Er war einer der ersten Kulturveranstalter im Bezirk Neunkirchen. Und nach über fünf Jahrzehnten prägte der Ternitzer Karl Spiehs die heimische Film- und TV-Landschaft und feierte mit Filmen, wie „Die Supernasen“ oder Serien, wie „Ein Schloss am Wörthersee“, große Erfolge.

Die Stadtgemeinde erinnert und ehrt drei Tage den bekannten Filmproduzenten Karl Spiehs, der im Vorjahr 91-jährig verstorben ist. Ihm zu Ehren wird am Freitag, 9. September, 17 Uhr, posthum in „seinem“ Park vor dem Kino eine Büste enthüllt. Schon in den Jahren zuvor wurde die Filmlegende bereits mehrfach von der Stadt Ternitz ausgezeichnet. 2001 erhielt er die höchste Auszeichnung der Stadt Ternitz, den „Goldenen Ehrenring“ und 2011 würdigte seine Heimatstadt den großen Sohn mit der Umbenennung einer eigenen Parkanlage.

„Karl Spiehs hat seine Wurzeln nie vergessen. Als bekennender Blindendorfer besuchte er oft seine Heimatstadt. Der Namen Karl Spiehs ist untrennbar mit Ternitz verbunden“, erinnert sich SPÖ-Ternitz-Bürgermeister Rupert Dworak.

Mit 20 Jahren hat Spiehs erfolgreich seine ersten Veranstaltungen mit kleineren Konzerten und Lesungen im elterlichen Gasthof (danach Gasthaus Reisenbauer in Dunkelstein) organisiert, für die er unter anderem Paul Hörbiger und Hans Moser engagieren konnte. Legendär auch die vier Jedermann-Aufführungen, die am 25. und 26. August und 1. und 2. September 1951 am Petersberg stattfanden.

Nach der Enthüllung der Büste wird im Stadtkino Ternitz die Dokumentation „Jedermann liebt Karl Spiehs“ vorgeführt. Die Dokumentation schildert aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums die Erfolgsgeschichte von Karl Spiehs und Lisa Film. Auch Bilder aus Ternitz finden sich in der Dokumentation. Im Rahmen der Prof. Karl Spiehs-Retrospektive werden von 9. bis 11. September im Stadtkino einige der bekanntesten Filme der letzten 55 Jahre und Dokumentationen von und über Karl Spiehs gezeigt. Eine Sonderschau im Foyer des Stadtkinos über Karl Spiehs und sein Filmschaffen runden das Programm ab.

Der Eintritt in allen Film-Vorführungen ist frei. Bei jeder Vorführung im Rahmen der Retrospektive gibt es Popcorn und ein Getränk pro Person gratis dazu.

