Wolfgang Ambros kommt nach Wimpassing

Werbung

Im März feierte Wolfgang Ambros seinen 70. Geburtstag. Der Austropop-Kaiser hat in diesen sieben Jahrzehnten alle Höhen und Tiefen in seinem Leben ausgekostet. Vor allem gesundheitlich hat es den Musiker teils schwer getroffen: Krebs und etliche Operationen am Kreuz haben ihn gezeichnet.

Fünfzig Jahre nach seinem ersten Hit „Da Hofa“ rockt er trotz aller Widrigkeiten weiter. Bei der kommenden „50 Jahr-Tournee“ holt Ambros am Donnerstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, in Wimpassing sein dreimal verschobenes Konzert „Ambros pur! Vol. VI“ mit Günter Dzikowski und Roland Vogl nun nach.

Zur Freude seiner Fans erschien anlässlich seines Geburtstages die zweite Biografie „A Mensch möcht i bleib‘n“ („edition a“). Es ist ein sehr persönliches Buch – über Drogen, Krebs und Corona.

Karten: www.oeticket.com

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.