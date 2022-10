Kulturvorschau „Wieder, Gansch und Paul“ treten in Kirchberg am Wechsel auf

Lesezeit: 2 Min Philipp Grabner

Albert Wieder, Thomas Gansch und Leonhard Paul laden als „kammermusikkomisches Trio“ (Eigendefinition) am 19. November um 19.30 Uhr in die Volksschule in Kirchberg. Foto: Lukas Beck

K lassik bis Schlager, Jazz bis Pop – Kulturinteressierte und Musikbegeisterte können am 19. November ein breites Spektrum an Darbietungen des „kammermusikkomischen Trios“ in Kirchberg am Wechsel erleben. Vorverkaufskarten sind bereits erhältlich.