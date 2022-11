NÖ Kulturpreis für Ternitzerin Maria Legat

Sie arbeitet und lebt seit Jahren mit Mann und Kind in Ternitz. Genauer gesagt in Putzmannsdorf, wo die arrivierte akademische Künstlerin Maria Legat in ihrem Atelier an ihren Gemälden arbeitet. Am vergangenen Freitag erhielt sie bei der 62. Verleihung der Kulturpreise NÖ in St. Pölten einen Anerkennungspreis, dotiert mit 4.000 Euro, in der Sparte „Bildende Kunst“.

Für die Ternitzerin ist das nicht die erste Auszeichnung. 2019 wurde sie mit dem Förderpreis des Landes Kärnten für Bildende Kunst und dem renommierten Anerkennungspreis „Strabag Artaward International“ ausgezeichnet.

Maria Legat besuchte die Ortweinschule für Kunst und Design in Graz und studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Ashley Hans Scheirl „Kontextuelle Malerei“ sowie bei Daniel Richter den „Erweiterten malerischen Raum“.

Künstlerische Fantasie auf großer Fläche

Sie malt vor allem großformatig. „Meine Leinwände sind zwischen zwei mal zwei Meter bis 3,20 mal 6,20 Meter groß. Leinwände auf Keilrahmen geben immer nach, daher nagle ich die Leinwand in meinem Atelier an die Wand“, so Legat. Obwohl sie im Bezirk Neunkirchen noch eher unbekannt ist, stellt die gebürtige Villacherin seit Jahren in großen Kunsthäusern, unter anderem im NÖ Dokumentationszentrum und im Schloss Belvedere, aus. Zudem ist sie auch in der Sammlung des Museums Moderner Kunst Kärnten vertreten. Eine Bilderserie ist Bestandteil der Landessammlung NÖ, aktuell ist sie in der Landesgalerie NÖ vertreten.

In ihren Werken, gemalt mit Kohle und Pigmenten, finden sich gegenwartsbezogene, sozialkritische, politische, feministische und Umwelt-Themen. „Manchmal sind die Themen in meinen Bildern vordergründig, manchmal weniger vordergründig. Auf das fertige Bild muss der Betrachter lange hinschauen. Man kann zwar alles erkennen, aber man braucht vielleicht lange, um etwas was zu verstehen“, so die Künstlerin, die von der „Galerie 3“ in Klagenfurt vertreten wird.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.