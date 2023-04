Stadtkino Ternitz: „Vika“ präsentiert Rock in neuer Dimension

Neben zahlreichen erfolgreichen internationalen Auftritten entdeckte die Pianistin Vika den Bezirk Neunkirchen. Seit einem halben Jahr lebt sie in Neunkirchen - eine Stadt, in die sich verliebt hat, wie sie sagt. Am Freitag, dem 28. April, 20 Uhr, tritt die Pianistin im Ternitzer Stadtkino auf.

„Vika“ hat als ausgebildete klassische Pianistin alles erreicht. Nachdem Viktoriya „Vika“ Yermolyeva, 1978 in Kiew (Ukraine) geboren, an der „Nationalen Musikakademie der Ukraine Peter Tschaikowski“ im Jahr 2000 ihr Studium beendete, vertiefte sie ihre Fertigkeiten an der „Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar“ und an der Internationalen Klavierakademie „Incontri col Maestro“ in Imola (Italien) gemeinsam mit dem Pianisten Lazar Berman. In dieser Zeit gewann Vika zahlreiche Preise.

In der klassischen Phase gewann Yermolyeva den ersten Preis des „Filippo Trevisan“ für Interpretationen am Klavier in Italien. Sie ist Gewinnerin des Grachtenfestivals im Jahr 2005 in Amsterdam, holte den ersten Preis des internationalen Wettbewerbes „Vincenzo Bellini“ in Italien, entschied Platz eins des 20. internationalen Klavier-Wettbewerbs „Citta di Marsala“ für sich und gewann den großen Preis des neunten Internationalen Pierre-Lantier-Musik-Wettbewerbes im Duett mit V. Dmitriev (Flöte) in Frankreich. „Vika“ war auf dem besten Wege, als klassische Pianistin Weltkarriere zu machen.

Ich wollte einfach nicht mehr klassische Musik spielen. Hard Rock hat mich schon immer mehr interessiert Viktoriya „Vika“ Yermolyeva

2006 übertrug sie ihre Leidenschaft für Heavy Metal und Rockmusik auf das Klavier. Durch ihre Piano-Arrangements von bekannten Heavy Metal-Größen und ihre ungewöhnliche Performance wurde sie zum Youtube-Star. Über 75 Millionen Mal wurden ihre Musikclips bislang aufgerufen. Da es meistens keine Noten für Heavy Metal am Klavier gibt, begann „Vika“, die Arrangements selbst zu schreiben. Zwei Jahre begann „Vika“ damit, Interpretationen von z. B. Led Zeppelin, Metallica, Spider Murphy Gang, Doors, Cranberries, Billie Eilish, Queen oder Nine Inch Nails auf ihrem YouTube-Kanal zu veröffentlichen.

Fast 1.000 Videos hat sie seitdem alleine auf YouTube veröffentlicht und mehr als 752.000 begeisterte Fans haben ihren Kanal abonniert. Manchmal covert sie auch klassische Orchesterkompositionen und Filmmusik, die sonst nicht in gedruckter Form erhältlich sind. Ihr größter Stolz: 2019 spielte sie bei der amerikanischen Band „Death Angel“ auf dem Album „Humanicide“ beim Song „Immortal Behated“ mit.

Karten für das Goes Wild-Konzert am 28. April gibt es bei der Stadtgemeinde Ternitz und an der Abendkasse.

