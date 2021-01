Sie sind – aufgrund der Namensgleichheit mit dem Virus – seit Monaten beliebtes Fotomotiv für hunderte Selfies: Die Ortstafeln der kleinen Gemeinde St. Corona am Wechsel. Zwei der Tafeln – konkret jene vom Ortsteil Unternberg kommend – überstanden den Jahreswechsel jedoch nicht: Sie sind verschwunden. „Sie wurden offensichtlich abmontiert, und das ganz fachgerecht“, bestätigt Bürgermeister Michael Gruber (ÖVP) auf eine entsprechende Anfrage von NÖN.at. Aufgefallen ist der Diebstahl gestern, Samstag: „Wir vermuten, dass es in der Silvesternacht passiert ist. Aufgefallen ist es erst am 2. Jänner – man ist ja auch ein wenig betriebsblind“, meint Gruber. Ein Nachbar habe ihn angerufen und sich erkundigt, ob die Gemeinde die Tafeln abmontiert habe: „Was nicht der Fall war, weshalb wir davon ausgehen, dass die Tafeln jetzt in irgendeinem Keller als Souvenir hängen“, mutmaßt der Ortschef.

Davon, dass die Tafeln wieder auftauchen, geht er nicht aus: „Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber ich kann mir das nicht vorstellen.“ Er hofft, dass es ein einmaliger Vorfall bleibt: „Wir haben das Ganze jedenfalls bei der Polizei angezeigt und die Straßenmeisterei, die dafür zuständig ist, hat bereits neue Tafeln bestellt.“

Bei den entwendeten Tafeln dürfte es sich übrigens um die älteren Exemplare handeln – und auch um eine kleine Besonderheit: Denn entgegen der Tafeln von Kirchberg kommend tragen sie lediglich den Schriftzug „St. Corona“, ohne den Zusatz „am Wechsel“. Wegen zahlreicher Ortstafel-Diebstähle oftmals in den Schlagzeilen war bis zuletzt die oberösterreichische Rotte Fugging, deren Name bis Anfang 2021 „Fucking“ lautete.