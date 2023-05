Regionsmuseum Pitten: Kochen wie die alten Römer

Was wurde in einer Zeit ohne Kartoffeln, Tomaten oder Paprika gekocht? Wie ernährten sich die Römer und was hat es mit der Fischsauce auf sich, die damals so beliebt war? Fragen wie diesen widmet man sich am 2. Juni im Rahmen eines römischen Kochkurses, veranstaltet vom Pittener Regionsmuseum „PIZ1000“.

Gekocht wird gemeinsam mit Vanessa Staudenhirz, Wirtschaftshistorikerin und Kustodin im Städtischen Museum Neunkirchen. „Die Römische Küche ist nicht nur heutzutage für ihre Abwechslung und Vielfalt bekannt. Bereits in der Zeit der Antika ließen es sich die Menschen schmecken“, so die Historikerin. Mit den Römern kamen nämlich zahlreiche Obst- und Gemüsesorten nach Europa. Schon damals seien Gerichte entdeckt worden, die auch noch in der heutigen Zeit begeistern.

„Mit diesem Kochkurs begeben wir uns auf eine Reise zu den Lieblingsgerichten der Antiken Römer, denen sogar Gedichte und Gemälde gewidmet wurden“, kündigt Staudenhirz an. Zudem wird nicht nur römisch gekocht, die Gerichte werden auch in römischen Geschirr angerichtet.

Informationen über den Kochkurs gibt es auf der Website www.piz1000.at. Die Kosten für den Kurs liegen pro Person bei 35 Euro.

Foto: Vanessa Staudenhirz

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.