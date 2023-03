Vier Puchberger erfolgreich zu Bergrettern ausgebildet

Nico Kempf, Manfred Steiger, Andreas Renner und Michael Berger haben eine intensive, aber erfolgreiche Woche hinter sich: Auf der Gemeindealpe in Mitterbach vertieften die vier Bergretter aus Puchberg ihre Kenntnisse in Bergrettungs-Techniken. In mehreren Modulen – wie etwa Bergungen im Steilgelände, planmäßigem Lawineneinsatz oder einer Nachtübung mit Annahme der Bergung einer verletzten Person – hieß es, das Können vor den Ausbildnern zu zeigen.

„Insgesamt war am gesamten Kurs ein sehr hohes Niveau zu sehen und auch unsere Puchberger Kameraden waren gut vorbereitet“, berichtet Gerhard Grassmann, Ausbildner bei der Landesleitung und Mitglied der Ortsstelle Puchberg. Alle vier Bergretter haben damit ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.