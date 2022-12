Werbung

Er war am 22. Dezember leblos an der Wohnadresse der Eltern aufgefunden und zunächst reanimiert worden. Der Jugendliche wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, wo er tags darauf starb, wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage bestätigte. Über den Vorfall hatte am Freitag zuerst der "Kurier" online berichtet.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.