Lärmschutzwände gefordert Petition für Schutz gegen Bahnlärm in Neunkirchen ins Leben gerufen

Lesezeit: 3 Min Christian Feigl

Die FPÖ setzt sich für die Errichtung von Lärmschutzwänden entlang der Südbahn in Neunkirchen ein. Foto: Weingartner, Weingartner-Foto

E ine in Neunkirchen „unendliche Geschichte“ hat die FPÖ mit einer Petition im Parlament wieder zum Köcheln gebracht: Es geht um die Errichtung von Lärmschutzwänden an der Südbahn. Vor allem im Bereich der Föhrenwaldstraße, Kernstockgasse, Bahnhofsbereich, Rechte Bahnzeile, Bahnstraße, Lagergasse, Schillerstraße, Flatzerstaße, Raglitzerstraße, Linke Bahnzeile, Pernerstorferstraße seien viele Haushalte durch den Lärm betroffen und belastet, so FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner in einer Aussendung. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer hält davon wenig.