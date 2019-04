Im guten Miteinander könne einfach mehr für die Bürger erreicht werden. Davon ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt. Und gab daher bei ihrem Besuch in Neunkirchen gleich für mehrere Projekte in der Bezirkshauptstadt grünes Licht. So können - mit finanzieller Unterstützung des Landes NÖ - rund 668.000 Euro in die Verbesserung der Straßen investiert werden.

Zudem soll auch die Neuausrichtung und Sanierung des Hallenbades (970.000 Euro) in Angriff genommen werden. In die Tasche greift das Land auch für die Feuerwehr: In Form eines Fahrzeuges soll in die Sicherheit investiert werden. "Ein herzliches Dankeschön an das Land", so Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).