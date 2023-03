Junge Neunkirchner Bezirksmusikanten überzeugten bei prima la musica

Mit nur acht Jahren überzeugte die Pittenerin Mia Ponweiser mit ihrem Waldhorn die Jury voll und ganz. In der Altersgruppe A bekam sie den ersten Preis mit Auszeichnung. Besonders beeindruckend für die Jury: der schöne Ton, das mutige Auftreten sowie das auswendige Spielen der Lieder. Begleitet von Martina Glatz am Klavier, stellte Mia ihr musikalisches Können - und das mit nur acht Jahren - erfolgreich unter Beweis. Stolz auf diese Leistung war auch Ponweisers Lehrer Jonas Ellensohn, der erstmals mit einer Schülerin bei einem solchen Bewerb dabei war.

Die glückliche Mia Ponweiser mit ihrer Urkunde. Foto: privat, privat

Für einen weiteren Erfolg beim Landeswettbewerb in St. Pölten sorgte die zwölfjährige Nathalie Kolbinger aus Seebenstein. Die Schülerin von Josef Hofer holt den ersten Preis in der Wertungsgruppe 1 bei den Klarinetten. Lob gab es dabei nicht nur vom Lehrer, sondern auch von der Jury. Kolbinger habe nicht nur sehr gut musiziert, sondern auch mit dem Publikum Kontakt aufbauen können. Auch sie wurde von Martina Glatz am Klavier begleitet.

Nathalie Kolbinger mit ihre Musiklehrer Josef Hofer. Foto: privat, privat

Gratulationen für beide Erfolge kamen dabei auch von Musikschulleiterin Brigitte Böck: „Die Franz-Schubert-Regionalmusikschule gratuliert zu dem herausragenden Erfolg ganz herzlich!“ Besonders zum Musiktalent von Nathalie Kolbinger gehöre auch noch eine ordentlich Portion Fleiß.

