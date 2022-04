Vollbrand eines Pkws im Wechselabschnitt auf der A2

Werbung

Am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Aspang, Pinggau und Schäffern zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 Richtung Graz im Wechselabschnitt gerufen. Im Bereich Landesgrenze NÖ / STMK geriet ein mit zwei Personen besetzter Pkw in Brand. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand der PKW in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.