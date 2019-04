Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schaute sich in den neuen Redaktionsräumlichkeiten in der Herrengasse 15 um und plauderte mit dem Team rund um Chef vom Dienst Christian Feigl.

Hoher Besuch für die NÖN Neunkirchen-Redaktion am Freitagnachmittag: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besichtigte die neuen Büroräumlichkeiten in der Herrengasse und plauderte mit Redaktionsleiter, Chef vom Dienst Christian Feigl und dessen Team über die Landesausstellung in Wiener Neustadt oder den Redaktionsalltag im neuen Büro. Mit dabei auch ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, ÖVP-Bezirksparteigeschäftsführer Hannes Mauser sowie Hilfswerk-Vorsitzende Traude Lukas und Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).