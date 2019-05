Über 40 Jahre lang war Ferdinand Zecha für den NÖ Landesdienst tätig, davon 36 Jahre als Kaufmännischer Direktor des Landesklinikums Hochegg. Zum Monatswechsel trat Zecha nun seinen Ruhestand, die NÖN berichtete, an und wurde daher von beruflichen Weggefährten gebührend verabschiedet.

Bereits 1975 begann Ferdinand Zecha seine Karriere beim Land NÖ und absolvierte einen Verwalterlehrgang, bei dem er verschiedene Pflegeheime und Kliniken kennenlernte.

1977 kam Ferdinand Zecha in das LK Hochegg. Als 1983 der Verwaltungsleiter im LK Hochegg verstarb, trat Ferdinand Zecha mit 27 Jahren seine Nachfolge an. Er war damit der jüngste Verwaltungschef Niederösterreichs – eine anfangs nicht so einfache Situation. Was noch hinzu kam:

LK Zecha mit einem besonderen Abschiedsgeschenk.

Das Hochegger Klinikum war zu dieser Zeit stark renovierungsbedürftig. Ferdinand Zecha kämpfte für einen Neubau und hatte Erfolg: 1992 beschloss der Landtag den Bau, 1998 wurde das neue Haus schließlich eröffnet. Die Erweiterung der Neurologie und der Pulmologie gingen ebenfalls unter der Bauleitung von Ferdinand Zecha über die Bühne. Im vergangenen Jahr verfasste Zecha die Festschrift anlässlich der 100 Jahr-Feier des LK Hochegg.

Worte des Dankes kamen nicht nur von Kollegen, etwa aus der Kollegialen Führung, sondern auch vom für die Landeskliniken zuständigen Landesrat, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP): "Ich bedanke mich bei Direktor Zecha für seine langjährige Arbeit und seinen Einsatz für das Land Niederösterreich!"

