Neuer SPÖ-Landeschef erhält Rückendeckung aus dem Bezirk Neunkirchen

Als Nachfolger von Franz Schnabl wurde Sven Hergovich am Samstag zum neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich gewählt. Der frühere AMS NÖ-Chef und jetzige Landesrat erhielt 96,2 Prozent der Delegiertenstimmen. Er ist damit der jüngste Landesparteichef in der Geschichte der SPÖ NÖ. Dem Parteitag in der Glanzstoff-Konerei in St. Pölten wohnte auch eine große Abordnung der Bezirks-SPÖ aus Neunkirchen bei, darunter etwa Bezirksparteivorsitzender Christian Samwald, Neunkirchens Parteichefin Andrea Kahofer, Bezirksfrauenvorsitzende Gerlinde Metzger sowie etliche Stadt- und Gemeinderäte.

Erste Gratulationen an den neugewählten Chef gab es von Neo-SPÖ-Chef Andreas Babler. „Ich habe ihn als starken und klugen Menschen kennengelernt und bin mir sicher, dass er nicht nur eine starke Opposition zur schwarz-blauen Regierung sein wird, sondern die Dominanz der ÖVP bei der nächsten Landtagswahl brechen wird“, so Babler in Richtung Hergovich.