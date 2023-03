Bezirk Neunkirchen: Abgeordnete wurden angelobt

Der Bezirk Neunkirchen wird in den kommenden fünf Jahren von drei Abgeordneten im Landtag vertreten. Hermann Hauer (ÖVP), Jürgen Handler (FPÖ) und Christian Samwald (SPÖ) wurden am Vormittag im Rahmen der konstituierenden Landtagssitzung angelobt. Alle drei hatten ihre jeweilige Bezirkspartei im Jänner als Spitzenkandidat angeführt – und alle drei haben Routine, was die Arbeit in St. Pölten betrifft: Schon in den vergangenen fünf Jahren vertraten Hauer, Handler und Samwald den Bezirk im Landtag.

Aus dem Landtag ausgeschieden ist mit der heutigen Sitzung die Scheiblingkirchner ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck – sie rückte 2020 in den Landtag nach, nachdem Klaudia Tanner zur Verteidigungsministerin bestellt worden war. Zugleich zu Ende ist die Karriere von Neunkirchens Stadträtin Andrea Kahofer im Bundesrat. Die SPÖ-Politikerin gehörte der Länderkammer ab 2018 an und fungierte zuletzt sogar als Vizepräsidentin des Bundesrates.

