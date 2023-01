Bezirk Neunkirchen: Fragen an die Spitzenkandidaten

Was zeichnet den Bezirk Neunkirchen für Sie aus?

Hermann Hauer, ÖVP: „Wir leben in einem wunderschönen Heimatbezirk, den ein unglaublicher Zusammenhalt auszeichnet und der von generationenübergreifendem Denken geprägt ist.“

Christian Samwald, SPÖ: „Die Vielfältigkeit ist einzigartig: Wohnen in herrlich grüner Naturlandschaft im Rax- oder Schneeberggebiet mit Nähe zu Wien, Graz und dem Semmering. Die Herzlichkeit der Menschen und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Hier kennt man sich persönlich.“

Jürgen Handler, FPÖ: „Durch Industrie, Landwirtschaft, Tourismus, Gastronomie, Tagesausflugsstätten usw. haben wir ein sehr vielfältiges Angebot im Bezirk Neunkirchen. Lohnende Ausflugsziele und Arbeitsplätze machen unseren Bezirk dadurch attraktiv und lebenswert.“

Johann Gansterer, die Grünen: „Definitiv die große Vielfalt der Gemeinden, Wirtschaft und der Menschen: Landwirtschaft und ländlicher Raum, alte Industriestandorte im Schwarzatal und Pittental. Die Nähe sowohl zur Steiermark, als auch ins Burgenland bringt viele Möglichkeiten.“

Birgit Ehold, NEOS: „Die Verbindung von herrlicher Natur- und Bergwelt mit Nähe zum urbanen Raum. Dadurch gibt es für den nachhaltigen Tourismus viel Potenzial, das es aufzugreifen gilt.“

Welche drei Problemfelder sehen Sie in der Region?

Hermann Hauer, ÖVP: „Wie in anderen Ländern ist auch in unserer Heimat ein Bedarf an Ärzten gegeben, ebenso im Bereich des Pflegepersonals. Außerdem gibt es Herausforderungen in den Bereichen Klima und Umweltschutz.“

Christian Samwald, SPÖ: „Die Teuerung hat auch bei uns wirtschaftliche Folgen. Im Pflege- und Gesundheitsbereich müssen Maßnahmen gesetzt werden. Auch bei uns bedrohen steigende Grundstückspreise für viele junge Familien den Traum vom Eigenheim.“

Jürgen Handler, FPÖ: „Die Gebührenerhöhungen in vielen Gemeinden sind zur jetzigen Zeit abzulehnen. Fehlende Betreuungsplätze in Pflegezentren und eine durchgehend geöffnete Unfallambulanz sowie eine fehlende Kinderabteilung im LK in Neunkirchen.“

Johann Gansterer, die Grünen: „Mobilität: Was fehlt, sind die letzten Meter zum Wohnstandort. Energie: Starke Abhängigkeit von fossilen Energieträgern Öl und Gas. Geringe Möglichkeiten für Windkraft und Photovoltaik durch Einschränkungen durch Verordnungen.“

Birgit Ehold, NEOS: „Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung, Abwanderung der Jungen in Richtung urbaner Zentren, weil es an Öffis und leistbaren Wohnmöglichkeiten fehlt sowie die Teuerung im Allgemeinen.“

Drei Projekte, die Sie in den kommenden Jahren (im Bezirk) unbedingt umsetzen wollen?

Hermann Hauer, ÖVP: „Mir liegen die Sorgen und Nöte der Menschen am Herzen, die ich auch weiterhin nach besten Kräften begleiten möchte. Ein MR-Standort mit Kassenvertrag sowie die Trinkwasserversorgung, gute Ausbildungsmöglichkeiten sowie zukunftsorientierte Arbeitsplätze und Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz.“

Christian Samwald, SPÖ: „Wiederherstellung einer vollwertigen Unfallabteilung im Krankenhaus Neunkirchen, ein Pflegemanagement für kurzfristig benötigte Pflegeplätze und ein Kurzzeitpflegezentrum für unseren Bezirk, eine Offensive für öffentlichen Verkehr in Randregionen und Ausbau des sanften Tourismus – Stichwort Wanderweg Höllental.“

Jürgen Handler, FPÖ: „Die Umsetzung der versprochenen Landarztgarantie und gesicherten Nachbesetzung von Kassenärzten. Rasche Umsetzung offener Hochwasserschutzmaßnahmen. Wahlfreiheit und gesicherte Kinderbetreuung, egal, ob unser gefordertes Landeskindergeld, in Landeskindergärten oder Privatkindergärten.“

Johann Gansterer, die Grünen: „Verbesserungen bei der Mobilität, möglichst flächendeckendes Angebot von Anrufsammeltaxis im gesamten Bezirk, Ausbau von eCarsharing-Angeboten etc. Energiewende vorantreiben. Ausbau von gemeindeübergreifenden Radwegeverbindungen, sowohl für den Alltagsradverkehr als auch touristisch.“

Birgit Ehold, NEOS: „Flächendeckende Versorgung mit Hausärzten, das ist vor allem für ältere Menschen entscheidend. Außerdem: Leistbaren Wohnraum und Angebote für Junge sowie den Breitbandausbau, damit Daten pendeln – nicht Menschen.“

Ihr persönlicher Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel?

Hermann Hauer, ÖVP: „Ich versuche, kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen sowie mir mögliche Maßnahmen beim Energiesparen zu ergreifen.“

Christian Samwald, SPÖ: „Wir kaufen wenn möglich nur regionale und saisonale Produkte. Wir bilden vermehrt Fahrgemeinschaften und nutzen auch öffentliche Verkehrsmittel. Wir machen Familienurlaub in Österreich und Kroatien und verzichten auf Fernreisen.“

Jürgen Handler, FPÖ: „Ich achte auf die Mülltrennung sowie auf einen sparsamen Energieverbrauch. Lassen wir uns in keine Klimahysterie treiben und belasten wir nicht die Unternehmen und unteren Einkommensschichten mit aufgezwungenen Strafsteuern.“

Johann Gansterer, die Grünen: „Ich versuche im innerstädtischen Bereich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein und achte beim Einkauf auf regionale Produkte und bei Bekleidung auf langlebige Qualität.“

Birgit Ehold, NEOS: „Ich kaufe regional und wenn möglich biologische Lebensmittel. Dabei vermeide ich Verpackungen aus Plastik, pflege meine Blumenwiese im Garten für die Bienen und andere Insekten. Beim Heizen setze ich auf Holz.“

Wie lautet Ihr persönliches Wahlziel?

Hermann Hauer, ÖVP: „Unseren Heimatbezirk Neunkirchen und die Menschen weiterhin im NÖ Landtag zu vertreten.“

Christian Samwald, SPÖ: „Als Spitzenkandidat der SPÖ ein respektables Ergebnis einzufahren, damit ich eine starke Stimme für den Bezirk Neunkirchen im Landtag sein kann.“

Jürgen Handler, FPÖ: „Ich will in den kommenden fünf Jahren für NÖ und den Bezirk Neunkirchen mit voller Tatenkraft weiterarbeiten und freue mich über jede Stimme.“

Johann Gansterer, die Grünen: „Mehr Wählerinnen und Wähler im Bezirk für die Grünen gewinnen, um damit die so wichtigen Themen des Klimaschutzes und der Energiewende im NÖ Landtag voranzutreib en.“

Birgit Ehold, NEOS: „Die absolute ÖVP-Mehrheit brechen, damit wir endlich Demokratie im Landtag leben können. Für uns persönlich: Weiter wachsen, mehr Menschen im Bezirk überzeugen.“

