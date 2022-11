Landtagswahl: Bezirks-SPÖ fordert Kurzzeitpflegezentrum

Gesundheit, Pflege, sanfter Tourismus – wenn Niederösterreich am 29. Jänner 2023 einen neuen Landtag wählt, will die Bezirks-SPÖ gleich mit einem Potpourri an Themen an den Start gehen. Eckpunkte stellten Spitzenkandidat Christian Samwald und die Listenzweite Andrea Kahofer am Mittwoch vor Medienvertretern vor – mit dabei war mit SPÖ NÖ-Chef Franz Schnabl auch der landesweite Spitzenkandidat.

Samwald plädierte bei dem Pressegespräch unter anderem dafür, die Peripherie in Sachen öffentlicher Verkehr nicht zu vergessen. Hier müsse man „kreative Lösungen“ andenken, so Samwald, der als Beispiele private Sammeltaxis oder flexible Busanbindungen nannte. Abseits dessen sprach er sich – auch vor dem Hintergrund, dass mit dem „Raxkönig“ in Schwarzau im Gebirge ein traditionsreiches Gasthaus schließt – für den Ausbau des sanften Tourismus aus, welcher zugleich auch weitere Arbeitsplätze bedeute.

Beschäftigte als „Eckpfeiler“

Breiten Raum nahm bei der Themenpräsentation aber der Gesundheitsbereich ein. Bundesrätin Andrea Kahofer forderte den Ausbau und die Sicherung von Pflege- und Krankenhauskapazitäten: „Der Bevölkerungsanteil im Bezirk steigt und wir werden in naher Zukunft eine Vielzahl an Pflegeplätzen mehr benötigen. Ein Pflegemanagement für kurzfristig benötigte Pflegeplätze und ein Kurzzeitpflegezentrum für unseren Bezirk wären dringend erforderlich.“ Schützenhilfe bekam sie dabei von SPÖ NÖ-Vorsitzendem Franz Schnabl, der auf das „PflegePROgramm“ seiner Partei verwies. Die Grundpfeiler des Pflegesystems seien die Beschäftigten. „Wir müssen nun tunlichst danach trachten, die Rahmenbedingungen so auszugestalten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verträgliche Arbeitsbedingungen bekommen und ihnen ihre verdiente Anerkennung zukommt, damit sich der Pflegeberuf wieder zu einer Leidenschaft entwickeln kann“, so Schnabl.

Was die anstehende Wahl betrifft, zeigten sich die SPÖ-Spitzen sehr zuversichtlich. An der ÖVP, deren „Absolute“ die Roten am 29. Jänner 2023 brechen wollen, gab es zwar immer wieder Kritik, der SPÖ-Landesparteichef schlug aber auch durchaus versöhnliche Töne an. „Vieles ist gut im Land und auch nicht alles, was von anderen Parteien kommt, ist schlecht. Die SPÖ würde aber vieles anders und vieles besser machen.“ Außerdem stelle man nicht nur Forderungen, sondern untermauere dies auch immer mit entsprechenden Finanzierungsplänen, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Dass Christian Samwald im neuen Landtag vertreten sein wird, scheint übrigens schon vor dem Urnengang sicher: Der Klubobmann-Stellvertreter kandidiert nicht nur an erster Position im Bezirk, sondern auch prominent auf der Landesliste. Dass auch Andrea Kahofer ihren Platz im Bundesrat behält, sei das Ziel, so Bezirksvorsitzender Samwald: „Wir werden alles geben und sind zuversichtlich!“

Landesklinikum dementiert Gerücht

Am Rande der Pressekonferenz sorgte SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer mit einer angeblichen Einschränkungen im Landesklinikum Neunkirchen für Aufhorchen. Gerüchten zufolge sei geplant, die Unfallambulanz in Neunkirchen auch untertags zu schließen, was „keinesfalls“ passieren dürfe, so Kahofer. Die Landesgesundheitsagentur dementierte dies am Donnerstag auf NÖN.at-Anfrage. „Die Versorgung der Bevölkerung durch das Landesklinikum Neunkirchen bleibt im bestehenden Umfang aufrecht, eine Schließung der Unfallambulanz ist nicht geplant“, hieß es in einem schriftlichen Statement von Martin Uffmann, Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPÖ im Bezirk:

Christian Samwald, Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter

Andrea Kahofer, Stadträtin und Bundesrätin

Johannes Tinhof, Gemeinderat

Waltraud Halmer, geschäftsführende Gemeinderätin

Stefan Schärf, Gemeinderat

Derya Arslan, Gemeinderätin

Markus Artner, geschäftsführender Gemeinderat

Kristin Stocker, Gemeinderätin

Wolfgang Jahrl, Gemeinderat

Tanja Schreier, geschäftsführende Gemeinderätin

Wolfgang Reiter

Lea Stögerer

Lukas Glatz, Gemeinderat

