Birgit Ehold-Wlassak kandidiert an Neunkirchner NEOS-Bezirksspitze

Werbung

Nach der Landesliste haben NEOS nun auch die Wahlkreislisten-Ersten für die Bezirke fixiert. In Neunkirchen wird einmal mehr die Ternitzer Gemeinderätin Birgit Ehold-Wlassak ins Rennen gehen und die Liste anführen. Das gab NEOS am Dienstag in einer Aussendung bekannt. „Vielen Menschen steht das Wasser bis zum Hals. Sie haben Zukunftsängste, weil die Preise für Energie und das tägliche Leben steigen. Deshalb ist es jetzt die Aufgabe der Politik, das Leben wieder leistbar zu machen“, wird Ehold-Wlassak in der Aussendung zitiert.

Im Wahlkreis will sich die 55-jährige Immobilienmaklerin unter anderem dem Thema der ärztlichen Kassengrundversorgung annehmen. „Die medizinische Versorgung am Land wird immer schlechter. Anstatt nachhaltige und bereits bekannte Lösungen wie den Bürokratieabbau in der Praxis endlich umzusetzen, konzentriert sich die ÖVP mit Luftblasen wie der Landarztgarantie auf das Kaschieren von Symptomen“, lautet ihre Kritik. Als Beispiel führt sie die freie Arztstelle in Aspangberg-St. Peter an, die NÖN hatte zuletzt berichtet.

Die Landesliste wird von Landessprecherin und Landtagsabgeordneter Indra Collini angeführt.

Die NEOS-Wahlkreisliste in Neunkirchen:

Birgit Ehold-Wlassak (55, Immobilienmaklerin, Ternitz)

Annemarie Schlief (25, Community Manager, Neunkirchen)

Andrea Waldl (54, Selbständig, Willendorf)

Ilhami Bozkurt (41, Angestellter, Ternitz)

Christopher Stahl (35, Lehrer, Pitten)

Stefan Schwartz (50, Angestellter, Breitenau am Steinfeld)

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.