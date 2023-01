Landtagswahl: Die Top- und Flop-Ergebnisse im Bezirk Neunkirchen

Niederösterreich hat gewählt, der Bezirk Neunkirchen hat gewählt. Und das landesweite Wahlergebnis ist jenem im Bezirk in etlichen Punkten durchaus ähnlich. Die Volkspartei landet im Bezirk unter der 40 Prozent-Hürde und erreicht 35,81 Prozent der Stimmen (-9,69 Prozent). Die Freiheitlichen erobern auch im Bezirk klar den zweiten Rang, sie erreichen 28,87 Prozent (+11,74 Prozent). Die Sozialdemokraten kommen auf 24,63 Prozent (-4,27 Prozent) und damit auf Platz drei, die NEOS landen – entgegen dem Landesergebnis – auf Platz vier (5,45 Prozent), die Grünen (5,24 Prozent) auf Rang fünf. Beide gewinnen leicht dazu.

Trotz Verlusten schafft die ÖVP in 39 der 44 Bezirks-Gemeinden den ersten Platz: in zwei Gemeinden (Ternitz und Wimpassing) hat die SPÖ die Nase vorne, in gleich drei Gemeinden (Grafenbach-St. Valentin, Seebenstein und Schwarzau im Gebirge) die FPÖ.

FPÖ-Gewinne in allen Gemeinden

Die Volkspartei hat in allen Gemeinden an Stimmen eingebüßt – einzig in der Gemeinde Semmering erreicht die ÖVP ein sattes Plus von 7,39 Prozent. Die stärksten Verluste muss die Partei in Aspangberg-St. Peter (-17,35 Prozent) und Mönichkirchen (-18,39 Prozent) hinnehmen.

Die SPÖ gewinnt in drei Gemeinden leicht dazu – in St. Corona, Mönichkirchen und Wartmannstetten. Deutliche Verluste setzt es für die „Roten“ in Breitenstein (-11,68 Prozent), Buchbach (-11,06 Prozent) und Grünbach (-10,03 Prozent).

Die Freiheitlichen gewinnen in allen 44 Bezirksgemeinden dazu – am Stärksten in Aspangberg-St. Peter (+18,29 Prozent), dicht gefolgt von der an sich SPÖ-geführten Gemeinde Schwarzau im Gebirge (+18,23 Prozent). Die „kleinsten“ Zugewinne für die „Blauen“ gibt es in Semmering, Raach und St. Corona am Wechsel.

Die Grünen dürfen sich unter anderem in Prigglitz (+3,5 Prozent) über ein Plus freuen, auch in Bürg-Vöstenhof verzeichnen sie einen Zuwachs von 3,15 Prozent. Schwächer das Abschneiden hingegen in Schwarzau im Gebirge (-2,16 Prozent) und Wimpassing (-1,53 Prozent).

NEOS erreichen in Schrattenbach das stärkste Plus (+4,91 Prozent), gefolgt von Raach am Hochgebirge (+4,72 Prozent). Weniger erfolgreich ist man in Semmering (-2,37 Prozent) und Trattenbach (-2,3 Prozent).

Wahlbeteiligung deutlich höher

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Neunkirchen lag übrigens bei 72,2 Prozent – 2018 waren es noch 66,11 Prozent. Am höchsten war die Wahlbeteiligung in Wartmannstetten (86,84 Prozent) und Raach am Hochgebirge (85,38 Prozent), am geringsten in Neunkirchen (61,03 Prozent) und Wimpassing (63,09 Prozent).

