Am Längsten hatten die Prigglitzer Zeit. Bis 13 Uhr konnten die 155 Wahlberechtigten am Sonntag dort ihre Stimme bei der Landwirtschaftskammerwahl abgeben. Wenige Stunden später war klar: Die Überraschungen blieben aus.

Philipp Grabner/NÖN Thomas Handler, Bauernbund.

Einmal mehr konnte der ÖVP-Bauernbund seine Vormachtstellung im Bezirk Neunkirchen demonstrieren und sogar weiter ausbauen. Bei der Wahl zur Bezirksbauernkammer erhielt die Mannschaft rund um Spitzenkandidat Thomas Handler über 90 Prozent, die Freiheitlichen kamen auf knapp sieben Prozent, die SPÖ auf rund drei Prozent.

Die Mandatsverteilung in der Vollversammlung bleibt damit wie bisher: Der Bauernbund stellt 31 Kammerräte, die Freiheitlichen zwei, die SPÖ einen Kammerrat. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,5 Prozent – im Bezirk Neunkirchen waren insgesamt knapp 7.000 Personen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

FPÖ hätte auf drittes Mandat gehofft

Naturgemäß zufrieden zeigte sich Thomas Handler am Sonntagabend – er dürfte auch in den kommenden Jahren als Bezirksbauernkammerobmann fungieren: „Wir hatten schon ein sehr hohes Niveau und konnten dieses sogar ausbauen“, freut er sich.

FPÖ Christian Rasner, Freiheitliche Bauern.

Das dritte Mandat hätte man sich bei den Freiheitlichen gewünscht: „Wir hatten schließlich noch nie so viele Kandidaten wie heuer“, so Spitzenkandidat Christian Rasner.

Bei der SPÖ freut man sich, dass man sich den Verbleib in der Vollversammlung sichern konnte.

SPÖ Josef Scherz, SPÖ-Bauern.

„Unser Team wird sich mit Elan in die Arbeit stürzen“, so SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald zur NÖN. Für die SPÖ soll erneut Josef Scherz als Kammerrat in das Gremium einziehen.