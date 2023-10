Bezirk Neunkirchen: Fünf Museen warteten mit besonderen Schmankerl auf

Im Städtischen Museum Neunkirchen wurde eine Sonderausstellung eröffnet, welche sich mit den archäologischen Funden, die erst in den letzten Jahren beim Bau der „Gartenstadt“ gemacht wurden, beschäftigt. Stadtarchäologe und Museumskustos Hannes Schiel führte die interessierten Besucher durch diese Ausstellung. Weiters präsentierte die Perchtengruppe „Neunkirchner Rauhnachtteufeln“ ihre Aktivitäten und Kostüme.

Das erst im heurigen Juni eröffneten Hammerstiel-Museum in Ternitz war erstmals bei einer Langen Nacht dabei, im ehemaligen Pförtnerhäuschen beim Herrenhaus wurde das Atelier des 2020 verstorbenen Künstlers originalgetreu eingerichtet. Als besonderes Highlight war Robert F. Hammerstiel, der Sohn des vielseitigen Künstlers, anwesend und erzählte aus dem Leben seines Vaters.

Unweit davon wurde im Dorfmuseum Raglitz die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts genauer betrachtet, eine Zeit, in der in der ganzen Region die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehren begann. Vor 140 Jahren wurde schließlich der Bezirksfeuerwehrverband gegründet, dieses Jubiläum veranlasste das Team rund um Bernhard Pichler zu diesem Thema eine Sonderausstellung zu gestalten.

Im Karl-Renner-Museum in Gloggnitz gedachte man mit der Eröffnung einer Sonderausstellung Bürgermeisterin Kreszenzia „Zenzi“ Hölzl, die heuer ihren 130. Geburtstag gefeiert hätte. In der von Peter Dörenthal zusammengestellten Schau wird das ereignisreiche Leben und Wirken der ersten Bürgermeisterin Niederösterreichs sowie einer Stadtgemeinde in Österreich detailreich dargestellt.

Auch das Regionsmuseum „PIZ 1000“ in Pitten war erstmals bei dieser Veranstaltung dabei, hier nahm Gemeinderat und Archäologe Lukas Khun die Besucher mit auf eine interessante und unterhaltsame kulinarisch-historische Zeitreise von der Bronze- über die Eisen- bis hin zur Römerzeit, wobei die originalgetreu nachgekochte Kostproben aus der jeweiligen Epoche viel Zuspruch fanden.