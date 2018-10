Bereits zum 19. Mal fand in Österreich die sogenannte "Lange Nacht der Museen" statt. 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen öffneten dazu zwischen 18 und 1 Uhr ihre Pforten. Auch der Bezirk Neunkirchen beteiligte sich an der Initiative: So öffneten etwa das Neunkirchner Stadtmuseum, das Schwarzatal-Dorfmuseum Raglitz (Stadtgemeinde Ternitz) oder das Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz ihre Tore.

