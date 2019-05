Vorstandsdirektor Peter Prober oblag es, näher auf das Geschäftsjahr 2018 einzugehen. Die Bilanzsumme konnte um 92 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro erhöht werden. "Seitens des Sparkassen-Prüfungsverbandes erhielt die Sparkasse Neunkirchen ein gutes Zeugnis und es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt“, so Prober. Vorstandskollegin Gertrude Schwebisch präsentierte anschließend die Highlights aus dem abgelaufenen Jahr, etwa die Eröffnung des modernen Selbstbedienungs-Pavillions in St. Egyden und die Filialeröffnung in Grünbach am Schneeberg. Auch der innovative „FLiP2Go“-Bus wurde vorgestellt – ein Finanzbildungsbus für Kinder und Jugendliche, der am 12. Juni bei der Handelsakademie in Neunkirchen gastieren wird. Des Weiteren präsentierte Schwebisch die neuen Zahlungsverkehrsinnovationen "Debit Mastercard" und "Apple Pay".

Im Rahmen der Versammlung wurden auch neue Vereinsmitglieder willkommen geheißen: Marlene Fuchs (Gastronomin), Julia Fux (Rechtsanwältin), Doris Haselbacher (Geschäftsführerin Fa. Blecha), Michaela Hofer (Immobilientreuhänderin), Nina Osterbauer (Gastronomin), Irmgard Rosenbichler (Buchhändlerin), Johann Döller (Bürgermeister der Marktgemeinde Reichenau), Albert Eder (Geschäftsführer Fa. Eder Strahltechnik), Johannes Gersthofer (Steinmetzmeister), Jörg Gesslbauer (Leiter Qualitäts- und Wissensmanagement FH Wr. Neustadt), Clemens Hietel (Forstwirt), Andreas Kober (Elektro-Techniker), Markus Koglbauer (Geschäftsführer Fa. Autohaus Koglbauer), Philipp Schabauer (Geschäftsführer Fa. Feilhauer) und Clemens Seidl (Fleischhauermeister).

Bürgermeister erhielten Ehrung

Die Ehrung von langjährigen Vereinsmitgliedern war einer der Höhepunkte der Vereinsversammlung: Die Überreichung der Sparkassen-Ehrennadeln erfolgte durch Präsident Gunther Gräftner und Vizepräsident Günther Gsenger. Die Sparkassen-Ehrennadel in Silber wurde an Wolfgang Klinger, Manfred Knöbel und Karl Trimmel verliehen. In Gold wurde sie an die beiden Bürgermeister Rupert Dworak (Ternitz, SPÖ) und Herbert Osterbauer (Neunkirchen, ÖVP) überreicht.

Wilhelm Kraetschmer vom Österreichischen Sparkassenverband referierte abschießend zur 200-jährigen Sparkassenidee und teilte sein Wissen zur Gründung der Sparkassen in Österreich.

DIe Sparkasse Neunkirchen zählt aktuell 168 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 Filialen. Sieben zusätzliche Selbstbedienungs-Standorte gibt es im Bezirk.

Mehr zur Vereinsversammlung auch in der kommenden NÖN-Ausgabe!